جمعية حي الأقصاب الخيرية تكرّم عدداً من المتفوقين بالشهادات العامة والجامعات

كرمت جمعية حي الأقصاب الخيرية اليوم عدداً من الطلاب المتفوقين في شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة بفروعها والجامعات، وذلك في صالة الجمعية بدمشق، وتضمن حفل التكريم فقرات فنية، وأناشيد دينية، إضافة لعرض قصص نجاح عدد من الطلاب وتوزيع الهدايا عليهم.

المدير التنفيذي للجمعية صفوان الحموي أكد في تصريح لمراسل سانا، أهمية رعاية المتفوقين والاهتمام بهم، منوهاً بإرادة وعزيمة الطلاب وذويهم لمواصلة التحصيل العلمي.

وبين الحموي أن الجمعية تسعى بشكل دائم إلى التعاون مع جميع القطاعات الخدمية، لتقديم الدعم للطلاب، لافتاً إلى وجود مجموعة من البرامج لدعم المتفوقين، وتقديم مستلزمات العملية التعليمية لهم من الكفالة الشهرية والمواد الغذائية واللباس والدعم النفسي.

وأوضح أن عدد الأسر المستفيدة من برامج الجمعية، يصل إلى 500 أسرة يتم تقديم مختلف أنواع الدعم لهم، مشيراً إلى أن مركز الأقصاب الطبي الخيري يقدم خدماته مجاناً لأكثر من 50 مريض غسيل كلى أسبوعياً، ويسعى لتوسيع خدماته بما يضمن تحسين جودة حياتهم وتخفيف عبء المرض عنهم.

المشرفة ناهد الحموي أشارت إلى أن الفعالية تقام بشكل سنوي لتشجيع المتفوقين، وإعطاء الحافز لهم، مبينة أن الجمعية تعمل على مجموعة من البرامج والمشاريع المتعلقة بكفالة الأيتام، وتقديم الرعاية الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة.

التكريم حافز على الاستمرار بالتفوق والنجاح

الطالبة حنين البويضاني اعتبرت أن التفوق هو السطر الأول في سجل النجاح، والحفاظ عليه يكون بالاستمرار في المسيرة خلال المراحل الدراسية القادمة، في حين أكد الطالب شادي الحباردي أن التفوق كان حصيلة ما بذله الطلاب من تعب وجهد على مدار العام الدراسي.

وأكد عدد من الطلبة المكرمين عزمهم على بذل المزيد من الجهد لمواصلة التحصيل العلمي، معربين عن تقديرهم لهذا لتكريم الذي سيحفزهم على المزيد من التفوق.

يشار إلى أن جمعية حي الأقصاب الخيرية تأسست عام 1959، وتعمل على برامج تمكين ودعم الشباب وكفالة طلاب العلم إضافة لبرامج طبية.