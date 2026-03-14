انطلاق مهرجان الخير في دمشق قبيل عيد الفطر بمشاركة أكثر من 80 شركة

دمشق-سانا

انطلقت اليوم السبت فعاليات مهرجان الخير في صالة السورية للتجارة بمنطقة الزاهرة القديمة في دمشق، بمشاركة أكثر من 80 شركة وطنية، وذلك برعاية وزارة الاقتصاد والصناعة.

ويضم المهرجان تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية، بما في ذلك المواد التموينية والمعلبات والعصائر والمشروبات، إلى جانب الألبسة، والأحذية، والمنظفات وغيرها، مع عروض تخفيض تتراوح بين 15% و40%.

وأوضح مدير حماية المستهلك وسلامة الغذاء في الإدارة العامة للتجارة الداخلية حسن الشوا في تصريح لـ سانا، أن المهرجان يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، من خلال توفير المنتجات بأسعار منخفضة وتنافسية خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان وقبيل عيد الفطر، منوهاً بأهمية هذه المهرجانات في تلبية احتياجات الموسم، وخصوصاً خلال فترة العيد.

من جانبه، أوضح مدير مديرية التعاون الاستهلاكي بالإدارة العامة لحماية المستهلك عبد القادر الصالح، أن المهرجان يهدف إلى دعم القدرة الشرائية للعائلات، وتحقيق توازن في الأسعار، وتعزيز تواجد الجمعيات التعاونية في السوق المحلية، وخاصة خلال فترات الأعياد والمواسم المهمة.

بدوره، أكد منظم المهرجان فهد الحريري، أن الفعالية تتميز بخصوصية توقيتها قبل عيد الفطر، حيث توفر الخصومات فرصة مميزة للشراء بأسعار أقل من السوق، مشيراً إلى أن بعض المنتجات عالية الجودة، التي كانت معدة للتصدير، تم طرحها بأسعار منافسة في السوق المحلية.

ويستمر المهرجان حتى نهاية عيد الفطر، ويستقبل زواره يومياً من الساعة 12:30 ظهراً حتى السادسة مساءً، ومن الساعة التاسعة مساءً حتى الساعة الواحدة ليلاً.