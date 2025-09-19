صالون حماة الثقافي يناقش دور الإعلام في مواجهة الشائعات ضمن مهرجان ربيع حماة

حماة-سانا

قدم صالون حماة الثقافي الجلسة الخامسة ضمن فعاليات مهرجان ربيع حماة بعنوان “حين يواجه الصحفي البندقية بالكلمة”، شارك فيها الإعلاميان محمد عبد الرحمن مسؤول العلاقات الحكومية في وزارة الإعلام، ومحمد فارس مسؤول فرع الإعلام الرقمي في وزارة الدفاع.

وذكر مدير الصالون الثقافي عبد الله الإسماعيل في تصريح لمراسل سانا، أن جلسة اليوم تناولت، دور الإعلام في صناعة الرأي العام خلال الثورة السورية المباركة، وتصديه للشائعات، مؤكداً أن دور القلم والكاميرا يوازي دور البندقية في دحض الشائعات وتوجيه الناس لمساندة الثوار في معاركهم خلال عملية التحرير من النظام البائد.

وأضاف الإسماعيل: إن الجلسة تطرقت أيضاً إلى سياسات وزارة الإعلام في مواجهة الحسابات الوهمية، التي تبث الشائعات المغرضة، إضافة الى التحديات التي واجهت الوزارة في عملية إطلاق قناة الإخبارية السورية، وتواجهها حالياً في رسم السياسات والبرامج، وصولاً إلى تأسيس قناة إعلامية وطنية تعبر عن هوية سوريا الجديدة.

بدوره أكد عبد الرحمن، أن أبناء حماة الذين ضحوا على مدى 14 عاماً في وجه النظام البائد، يستحقون الوقوف الى جانبهم، مشيراً إلى أن الجلسة تناولت موضوع الشائعات وتأثيرها في قناعات وسلوك الناس بشكل مباشر، فضلاً عن دور وزارة الإعلام بالتصدي لها خلال هذه المرحلة الحساسة التي تعيشها سوريا، وداعياً المواطنين إلى تقصي الأخبار الصحيحة من الوسائل الإعلامية الوطنية والمصادر الموثوقة.

يشار إلى أن مهرجان ربيع حماة بنسخته الـ 26 انطلق في التاسع من الشهر الجاري، ويستمر حتى الـ 22 منه، ويتضمن فعاليات اقتصادية وعروضاً فنية ومسرحية وفقرات ترفيهية للأطفال، ومسابقات ثقافية للكبار والصغار، إضافة إلى فعاليات تراثية.