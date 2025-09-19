لجنة انتخابات مجلس الشعب السوري تحدد إجراءات الطعون الانتخابية

دمشق-سانا

أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب اليوم قراراً أوضحت بموجبه إجراءات تقديم الطعون الانتخابية.

وأوضحت اللجنة في قناتها على تلغرام أن الطعن يقدم بملف منسق إلكترونياً إلى لجنة الطعون القضائية في المحافظة خلال المدة المحددة في القانون، ويُقدم من الطاعن شخصياً أو من وكيله القانوني بموجب وكالة خاصة.

وبينت أن استدعاء الطعن يتضمن ما يلي:

1- صفة الطاعن ومفصل عنوانه.

2- اسم الطاعن الثلاثي ورقمه الوطني أو ما يثبت هويته، ورقم الهاتف للتواصل.

3- اسم المطعون ضده الثلاثي (في حال وجوده).

.4- موضوع الطعن (اللجنة الفرعية – الهيئة الناخبة – النتائج).

5- الأسباب الموجبة للطعن على أن تكون ضمن الشروط الواردة في النظام الانتخابي أو المرسوم القانوني للانتخابات.

6- الأدلة أو الوثائق أو الشهادات المؤيدة للطعن على أن ترفق مع الاستدعاء.

7- توقيع الطاعن أو وكيله القانوني.

وأشارت اللجنة إلى أنه يجوز للمواطنين السوريين المقيمين خارج البلاد توكيل أشخاص موجودين فيزيائياً في منطقة الدائرة الانتخابية لتقديم الطعن نيابة عنهم وفقاً للأصول.

ووفق اللجنة يشترط لدراسة الطعن دفع مبلغ تأمين مقداره مئة ألف ليرة سورية، يُرد إلى الطاعن في حال قبول الطعن شكلاً وموضوعاً، لافتة إلى أن الطعن يقدم أمام المقرر المسمى من قبل لجنة الطعون القضائية، ويُسجل في سجل خاص برقم متسلسل وتاريخ الاستلام، ويُعتبر مقر لجنة الطعون في عدلية المحافظة هو المقر الدائم لتقديم الطعون.

وبحسب اللجنة تصدر لجان الطعون قراراتها مكتوبة ومعللة بشكل واضح، وتكون مبرمة ونهائية وغير قابلة لأي طريقة من طرق المراجعة أو الطعن.

وبينت اللجنة أن أماكن تواجد لجان الطعون الفرعية في المحافظات محددة على النحو التالي:

1. دمشق: القاضي حسام سلطان خطاب، رئيس اللجنة / القصر العدلي – شارع النصر.

2. ريف دمشق: القاضي محمد عمر هاجر، رئيس اللجنة / القصر العدلي – شارع خالد بن الوليد بالقنوات.

3. حلب: القاضي أحمد عبد الرحمن المحمد، رئيس اللجنة / القصر العدلي.

4. حمص: القاضي عبد الحي الطويل، رئيس اللجنة / القصر العدلي.

5. حماه: أيمن عبد الغني عثمان، رئيس اللجنة / القصر العدلي.

6. اللاذقية: القاضي فيصل دامس شرف الدين، رئيس اللجنة / القصر العدلي.

7. طرطوس: القاضي مصطفى أحمد أبو عيسى، رئيس اللجنة / القصر العدلي.

8. درعا: القاضي حكم عمر خليل، رئيس اللجنة / القصر العدلي.

9. دير الزور: القاضي قاسم الحميد، رئيس اللجنة / القصر العدلي.

10. إدلب: القاضي محمد باسل أحمد جطل، رئيس اللجنة / القصر العدلي.

11. القنيطرة: القاضي محمد جبر قريان، رئيس اللجنة / القصر العدلي في درعا.

يذكر أن اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب أصدرت أمس مجموعة قرارات تضمنت القوائم الأولية لأعضاء الهيئات الناخبة في المحافظات.