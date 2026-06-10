السورية للبترول: الانتهاء من أعمال إزالة الحراقات البدائية في الرقة بشكل كامل

الرقة-سانا



قالت الشركة السورية للبترول: إنها “أنجزت أعمال إزالة الحراقات البدائية في محافظة الرقة بشكل كامل”، ضمن جهودها الرامية إلى الحد من التلوث وتحسين معايير السلامة والصحة العامة وحماية البيئة في مناطق الإنتاج.



وأوضح مدير إدارة الدعم التنفيذي ماجد الحديد، في تصريح نشرته قناة الشركة السورية للبترول على التلغرام، أن استكمال إزالة الحراقات في الرقة يمثل خطوة مهمة نحو بيئة أكثر أماناً وتنظيماً ويسهم في الحد من الآثار الصحية والبيئية الناجمة عن هذه الممارسات، مشيراً إلى أن المحافظة دخلت مرحلة جديدة تقوم على معايير أفضل للسلامة وحماية البيئة وإدارة الموارد النفطية.



وأكد الحديد أن الشركة تواصل بالتوازي تنفيذ أعمال إزالة الحراقات البدائية في كل مناطق الإنتاج وفق خطة متدرجة وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يسهم في خفض الانبعاثات الضارة وتحسين الواقع البيئي والصحي.



وتمثل عملية إزالة الحراقات البدائية أحد المحاور الأساسية لعمل الشركة السورية للبترول لتطوير القطاع النفطي ورفع معايير السلامة وتحسين الواقع البيئي في مناطق العمل، بما ينعكس إيجاباً على المواطنين والاقتصاد الوطني.