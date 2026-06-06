تعزيز عمل الاستجابة الطارئة لتنظيم توجيه المساعدات الإنسانية في دير الزور

دير الزور-سانا

عزّزت لجنة الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور جهودها الإنسانية اليوم الجمعة في موقع استلام المساعدات في الصالة الرياضية بمدينة دير الزور، عبر متابعة تنظيم المواد الواردة وتوجيهها وفق الأولويات الملحّة للمناطق المتضررة.

وتركّز العمل على رفع كفاءة التنسيق بين الفرق الميدانية والجهات الداعمة لضمان سرعة إدخال المساعدات ضمن خطة التوزيع المعتمدة.

وشملت الإجراءات تقييم الاحتياجات العاجلة للمحافظة، ولا سيما المواد الطبية والصحية ومواد الإيواء، إضافة إلى وضع آلية واضحة لتوجيه المساعدات إلى الجهات المعنية أو إلى الأسر الأكثر تضرراً، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه في الوقت المناسب.

وأوضح رئيس لجنة الاستجابة الطارئة فايز عباس في تصريح لمراسل سانا خلال جولة في الصالة الرياضية للاطلاع على واقع العمل أن اللجنة تعمل على تنظيم المواد الواردة وتحديد أولويات توزيعها، مع تحويل بعض الأصناف مباشرة إلى المديريات المعنية مثل الأدوية لمديرية الصحة ومواد الدفاع المدني الى الجهات المعنية.

وأشار إلى أن اللجنة ستعقد جلسة لتقييم الاحتياجات الأساسية خلال الساعات القادمة، مؤكداً أن الجهود الحالية تأتي لضمان وصول المعونات المقدمة من أبناء الشعب السوري إلى مستحقيها فعلياً.

وأعرب عن شكره لجميع الجهات والأهالي والمنظمات التي أسهمت في دعم المحافظة، مؤكداً أن هذه المواقف تجسد تكاتف السوريين في مواجهة الظروف الصعبة.

وتأتي هذه الخطوات ضمن إطار تعزيز التنسيق بين لجنة الاستجابة الطارئة والمديريات الخدمية، بهدف رفع فعالية الاستجابة الإنسانية وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.