حلب.. الدفاع المدني ينتشل جثة شاب غرق في نهر الفرات في جرابلس في الريف الشرقي للمحافظة

حلب-سانا

تمكنت فرق الدفاع المدني السوري من انتشال جثة شاب توفي غرقاً في نهر الفرات على أطراف مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي، بعد عمليات بحث وإنقاذ متواصلة استمرت أكثر من 24 ساعة.

وأوضح مدير مركز الدفاع المدني في جرابلس عبد الجبار الجمعة لمراسل سانا اليوم الأحد، أن فرق الإنقاذ المائي التابعة لمديرية الطوارئ وإدارة الكوارث واصلت أعمال البحث منذ تلقي البلاغ عن فقدان الشاب أثناء السباحة في نهر الفرات، حيث نفذت عمليات تمشيط واسعة لمجرى النهر باستخدام القوارب والمعدات المخصصة للإنقاذ، قبل أن تتمكن من العثور على جثته وانتشالها.

وأشار الجمعة، إلى أن عمليات البحث جرت في ظروف ميدانية صعبة نتيجة ارتفاع منسوب المياه وسرعة التيار، ما استدعى تكثيف الجهود وتوسيع نطاق العمل للوصول إلى موقع الغريق.

وجددت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث دعوتها الأهالي إلى الامتناع عن السباحة في نهر الفرات والمسطحات المائية غير المخصصة للسباحة، نظراً لما تشكله من مخاطر كبيرة على السلامة العامة، كما دعت إلى الإبلاغ الفوري عن أي حالة غرق أو طارئ، لتمكين فرق الإنقاذ من التدخل السريع والحد من الخسائر البشرية.