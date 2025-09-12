ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والعملة المزورة في اللاذقية

اللاذقية /12/9/2025/سانا

ضبط فرع مكافحة المخدرات في محافظة اللاذقية كميات كبيرة من المواد المخدرة والعملة المزورة، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة تجارة وترويج المواد المخدرة.

وأوضحت وزارة الداخلية عبر قناتها على تلغرام أن الكميات المضبوطة شملت:
25000 حبة كبتاغون.
15000 حبة دوائية ذات تأثير نفسي.
60 كف حشيش.
20 مليون ليرة سورية مزوّرة.

وأشارت إلى أنه تم توقيف المتورّط الرئيسي، ومصادرة المواد المضبوطة وفق الأصول القانونية، بينما تتواصل التحقيقات لكشف جميع كامل الشبكة المتورطة.

وتؤكد إدارة مكافحة المخدرات في سوريا التزامها بمواصلة عملياتها دون تهاون، حتى تطهير المجتمع من هذه الآفة المدمرة.

