وزير التربية والتعليم يبحث في الحسكة استعدادات الامتحانات وتطبيق المرسوم 13

الحسكة-سانا

بحث وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو، اليوم الأحد، مع محافظ الحسكة نور الدين أحمد عيسى استعدادات مديريات التربية لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة للعام الدراسي الحالي.

وشدد الوزير خلال الاجتماع الذي عُقد في مبنى المحافظة، على أهمية تسخير جميع الإمكانيات لتوفير بيئة تعليمية مناسبة وداعمة للطلاب والمعلمين، بما يضمن سير الامتحانات وفق المعايير المعتمدة، وأكد ضرورة تعزيز الدعم للمدارس في المنطقة، وخاصة في ظل التحديات التي قد تواجه العملية التعليمية.

كما أكد الوزير تركو حرص الوزارة على متابعة وتطوير العملية التعليمية في جميع المحافظات، مشيراً إلى أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضمان نجاح العملية الامتحانية والتعليمية.

وناقش الجانبان خلال اللقاء آليات تنفيذ بنود المرسوم رقم (13) لعام 2026، الصادر عن الرئيس أحمد الشرع في 16 كانون الثاني الماضي، والذي يؤكد أن المواطنين السوريين الكرد جزء أساسي وأصيل من الشعب السوري، وأن هويتهم الثقافية واللغوية مكوّن أصيل من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة.

وكان وزير التربية والتعليم قد التقى في وقت سابق اليوم، محافظ دير الزور غسان السيد أحمد، حيث أجرى جولة على عدد من المدارس في المحافظة واطّلع على واقعها واستمع إلى مشكلات المعلمين واحتياجاتهم.