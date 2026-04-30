الخدمات الفنية في حمص تنهي تأهيل طريق الحسينية أوتستراد حمص دمشق

حمص-سانا

أنهت مديرية الخدمات الفنية في حمص اليوم الخميس، تنفيذ المرحلة النهائية من مشروع تأهيل طريق الحسينية أوتستراد حمص-دمشق في منطقة القصير بريف المحافظة الجنوبي الغربي، وذلك في إطار تحسين واقع الطرق وخدمة المناطق الزراعية.

وأوضح مدير الخدمات الفنية في حمص المهندس عماد السلومي في تصريح لـ سانا، أن أعمال المرحلة النهائية شملت تنفيذ الطبقة الإسفلتية النهائية لمحور الحسينية الغربية بطول نحو كيلومتر واحد، وبكلفة تقديرية تبلغ نحو مليار ليرة، مبيناً أن الطريق يُعد من المحاور الحيوية التي تربط قرية الحسينية بالطريق الدولي حمص-دمشق، مروراً بقرية الدمينة الشرقية وصولاً إلى مدينة القصير.

وأشار السلومي إلى أن ورشات الشركة السورية للبناء والتشييد التي تنفذ المشروع أنهت في مراحل سابقة أعمال قشط الطبقة الإسفلتية المتضررة وتنفيذ الطبقات الحصوية، وصولاً إلى المرحلة النهائية الحالية.

بدوره، أكد رئيس بلدية شنشار المهندس عبد الرحمن عرابي، أهمية المشروع في ربط القرى بالطرق الرئيسية، ولا سيما أنه يخدم مناطق زراعية، ويسهم في تسهيل نقل المنتجات إلى الأسواق.

من جهته، أوضح المواطن عمر عرابي من سكان قرية الحسينية الغربية أن الطريق يُعد شرياناً حيوياً لأهالي المنطقة، كونه يربط القرى المجاورة بالطريق الدولي حمص-دمشق ومدينة القصير، مشيراً إلى أنه يسهم في تسهيل نقل المنتجات الزراعية وتحسين واقع الخدمات والتنقل.

وكانت أعمال إعادة تأهيل طريق الحسينية – أتوستراد حمص-دمشق في منطقة القصير بريف المحافظة الجنوبي الغربي، بدأت في الـ 5 من أذار الماضي، ويُتوقع أن يسهم المشروع بعد استكماله في تعزيز شبكة الطرق في ريف حمص، وتسهيل حركة النقل، ودعم النشاط الزراعي في المنطقة.