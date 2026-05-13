ريف دمشق تصدر قرارات بشمول السبينة وحرستا بإجراءات حصر ‏الأضرار وتثبيت الحقوق

ريف دمشق-سانا
أصدرت محافظة ريف دمشق سلسلة قرارات جديدة تقضي بشمول عدد من المناطق العقارية المتضررة في السبينة وحرستا بأحكام القانون رقم /3/ لعام 2018 وتعليماته التنفيذية، مؤكدةً استمرار العمل على معالجة بقية المناطق المتضررة بالتنسيق مع الوحدات الإدارية والجهات المعنية.
وتضمنت القرارات التي نشرتها المحافظة عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء، شمول مناطق عقارية داخل وخارج المخططات التنظيمية في المنطقتين، مع تكليف المجالس المحلية بإعداد تقارير تفصيلية خلال 90 يوماً، تتضمن حصر الأضرار ونسبها، وتقدير تكاليف إزالة الأنقاض، وتحديد التجهيزات والآليات اللازمة، إضافةً إلى تقدير القيمة الاقتصادية للأنقاض بالاستعانة بالخبراء والمختصين.
إعداد مخططات توثيقية
كما نصت القرارات على إعداد مخططات توثيقية للمباني المتضررة، تتضمن أسماء المالكين والمقتنيات الخاصة، اعتماداً على السجلات العقارية والصور الفضائية، على أن يتم نشر القرارات في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي، ولوحات الإعلانات في المحافظة ومديريات المناطق والبلديات.
ومنحت الجهات المعنية مالكي العقارات والمتضررين مهلة 30 يوماً من تاريخ الإعلان للتقدم بطلبات تثبيت حقوقهم، مرفقةً بالوثائق الثبوتية أو صور عنها، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية.
وكانت المحافظة أصدرت الأسبوع الماضي عدة قرارات مماثلة شملت مناطق عقارية متضررة في الزبداني، ويلدا، والسيدة زينب، وداريا، والحسينية، في إطار الحفاظ على حقوق المواطنين وأملاكهم، ومعالجة ملف الأبنية المتضررة، وإزالة الأنقاض التي خلفها النظام البائد.