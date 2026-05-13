ريف دمشق تصدر قرارات بشمول السبينة وحرستا بإجراءات حصر ‏الأضرار وتثبيت الحقوق

ريف دمشق-سانا‏

أصدرت محافظة ريف دمشق سلسلة قرارات جديدة تقضي بشمول عدد من ‏المناطق العقارية المتضررة في السبينة وحرستا بأحكام القانون رقم /3/ لعام ‌‏2018 وتعليماته التنفيذية، مؤكدةً استمرار العمل على معالجة بقية المناطق ‏المتضررة بالتنسيق مع الوحدات الإدارية والجهات المعنية. ‏

وتضمنت القرارات التي نشرتها المحافظة عبر قناتها على تلغرام اليوم ‏الأربعاء، شمول مناطق عقارية داخل وخارج المخططات التنظيمية في ‏المنطقتين، مع تكليف المجالس المحلية بإعداد تقارير تفصيلية خلال 90 ‏يوماً، تتضمن حصر الأضرار ونسبها، وتقدير تكاليف إزالة الأنقاض، ‏وتحديد التجهيزات والآليات اللازمة، إضافةً إلى تقدير القيمة الاقتصادية ‏للأنقاض بالاستعانة بالخبراء والمختصين.‏

إعداد مخططات توثيقية

كما نصت القرارات على إعداد مخططات توثيقية للمباني المتضررة، ‏تتضمن أسماء المالكين والمقتنيات الخاصة، اعتماداً على السجلات العقارية ‏والصور الفضائية، على أن يتم نشر القرارات في الجريدة الرسمية ووسائل ‏الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي، ولوحات الإعلانات في المحافظة ‏ومديريات المناطق والبلديات.‏

ومنحت الجهات المعنية مالكي العقارات والمتضررين مهلة 30 يوماً من ‏تاريخ الإعلان للتقدم بطلبات تثبيت حقوقهم، مرفقةً بالوثائق الثبوتية أو صور ‏عنها، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية.‏

وكانت المحافظة أصدرت الأسبوع الماضي عدة قرارات مماثلة شملت ‏مناطق عقارية متضررة في الزبداني، ويلدا، والسيدة زينب، وداريا، ‏والحسينية، في إطار الحفاظ على حقوق المواطنين وأملاكهم، ومعالجة ملف ‏الأبنية المتضررة، وإزالة الأنقاض التي خلفها النظام البائد.‏