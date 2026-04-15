تطور ملحوظ للصناعات الدوائية في عدرا الصناعية ودعم متزايد للإنتاج والتصدير

ريف دمشق-سانا

تشهد الصناعات الدوائية البشرية في المدينة الصناعية بعدرا في ريف دمشق تطوراً ملحوظاً، مدعوماً بتوسع الاستثمارات وتوافر البنية التحتية، ما يعزز دورها في تأمين احتياجات السوق المحلية، ويدعم توجهها نحو التصدير.

وبينت مديرة الإنتاج في أحد معامل الأدوية رولا بكر، أن المدينة الصناعية في عدرا، تشكل بيئة حاضنة مناسبة للاستثمار في القطاع الدوائي، لافتة إلى أن تزايد عدد معامل الأدوية فيها دليل على قدرتها على استيعاب هذا القطاع الحيوي.

وأشارت بكر إلى أهمية توافر الخدمات الأساسية، من كهرباء وبنية تحتية ووسائل نقل، إضافة إلى العمل المستمر على تذليل العقبات التي تواجه الإنتاج، ولا سيما ما يتعلق بالاشتراطات الصحية، مؤكدة أن الظروف الحالية تتيح تشغيل خطوط الإنتاج بكفاءة، وتلبية احتياجات السوق المحلية بمختلف الأصناف الدوائية بجودة عالية.

أصناف جديدة

وفي سياق متصل، أوضحت رئيسة قسم الأشكال الصلبة في أحد معامل الأدوية، رنيم محفوض، أن الصناعات الدوائية في سوريا تشهد تطوراً ملحوظاً بعد التحرير مقارنة بالسنوات السابقة، حيث تم تجاوز العديد من الصعوبات، ولا سيما ما يتعلق باستيراد المواد الأولية، ما أتاح إنتاج أصناف دوائية كانت تعتمد سابقاً على الاستيراد، الأمر الذي أسهم في تخفيض التكاليف.

بدوره أكد المخبري في أحد معامل الأدوية، قصي ناعسة، أن المخابر في معامل الأدوية بمدينة عدرا الصناعية شهدت تطوراً ملحوظاً من حيث التجهيزات والتقنيات المستخدمة، ما أتاح إجراء اختبارات دقيقة وفق المعايير المعتمدة، وأسهم في تحسين جودة الأدوية المنتجة محلياً.

وفيما يتعلق بحجم القطاع، أوضحت رئيسة دائرة الاستثمار، عفراء غزال، أن عدد المعامل قيد الإنتاج الفعلي في القطاع الكيميائي يصل إلى 405 معامل، بينها سبعة معامل للأدوية البشرية، وثمانية معامل للأدوية البيطرية، وتشغّل هذه المعامل نحو 8000 عامل.

تقديم مختلف التسهيلات

وأكدت غزال حرص إدارة المدينة الصناعية على تقديم مختلف التسهيلات اللازمة لدعم هذه الصناعات، من خلال افتتاح مواقع جديدة مخصصة للصناعات الكيميائية ضمن المدينة الصناعية في عدرا بريف دمشق.

وطرحت مدينة عدرا الصناعية في ريف دمشق خلال الربع الأول من العام الحالي 88 مقسماً صناعياً للاستثمار، في مختلف القطاعات الغذائية والنسيجية والكيميائية والهندسية، اكتتب الصناعيون على 71 مقسماً منها.

يذكر أن مدينة عدرا الصناعية من أكبر المدن الصناعية في سوريا بمساحة تتجاوز 7 آلاف هكتار، حيث تأسست عام 2004، وتضم قطاعات متعددة تشمل الصناعات الغذائية والكيميائية والهندسية والنسيجية.