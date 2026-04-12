هطولات مطرية متفاوتة الغزارة أعلاها في ريفي اللاذقية وحماة

شهدت محافظات سورية عدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، هطولات مطرية متفاوتة الغزارة، سجل أعلاها 35 مم في البهلولية بريف اللاذقية وشطحة بريف حماه.

وحسب النشرة الصادرة عن وزارة الزراعة السورية، اليوم الأحد، بلغت كميات الأمطار الهاطلة المستويات التالية:

حمص

الرستن 14.1 مم، الناصرة 4 مم، تل دو 8 مم، شين 2 مم، مرمريتا 5 مم.

حماة

أفاميا 11 مم، الحميري 14.5 مم، الرصافة 26.4 مم، السقيلبية 7 مم، الكريم 17 مم، حر بنفسه 5 مم، حماة المدينة 2 مم، ربعو 20مم، شطحة 35 مم، صوران 1 مم، عين حلاقيم 17 مم، عين الكروم 17 مم، كفرزيتا 4.5 مم، محردة 2.4 مم، مصياف 26 مم، وادي العيون 12 مم، السلمية 3 مم، الصبورة 3.7 مم، عقيربات 10 مم.

طرطوس

القدموس 19 مم، الشيخ بدر 7.5 مم، ومشتى الحلو 26 مم، دريكيش 32 مم، صافيتا 11 مم، مدينة طرطوس 6 مم، بانياس 2 مم، حمام واصل 15 مم.

اللاذقية

البهلولية 35 مم، الحفة 14 مم، القرداحة 10 مم، القطيلبية 4.5 مم، مدينة اللاذقية 10 مم، المزيرعة 8 مم، بوقا 3.5 مم، جبلة – حميميم 3 مم، ربيعة 12 مم، صلنفة 17 مم، قسطل معاف 7.5 مم، كسب 11 مم، وادي قنديل 10 مم.

إدلب

إحسم 22.5 مم، إدلب 7 مم، أرمناز 10 مم، أريحا 21.3 مم، البارة 16 مم، إيبلا 13.5 مم، بداما 11.5 مم، جسر الشغور 12.6 مم، حارم 8 مم، خان شيخون 5.6 مم، دركوش 5.5 مم، سراقب 16 مم، سرمدا 1.7 مم، كفر تخاريم 3 مم، محمبل 14.7 مم، معرة النعمان 13.8 مم، أبو الظهور 16 مم.

حلب

حلب 0.5 مم، حلب – المطار 1 مم، عفرين 5 مم، الباب 2 مم، السفيرة 1.5 مم، منبج 1 مم، خناصر 5 مم، ومسكنة 16 مم.

الرقة

مدينة الرقة 1 مم، والسبخة 2 مم، والكرامة 1 مم، والمنصورة 3 مم، جديدة خابور 0.5 مم.

الحسكة

الدرباسية 8.5 مم، والقامشلي 1 مم، وعامودا 5.5 مم، وهيمو 1 مم، تل بيدر 10 مم، وتل تمر 5 مم، الحسكة 1 مم، أم مدفع 1 مم، تل براك 1 مم، ورأس العين 1 مم.

دير الزور

مدينة دير الزور 0.5 مم.

وتتأثر سوريا بمنخفض يستمر حتى فجر يوم غد الإثنين يترافق مع هطولات غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد أحياناً، وخاصة في المناطق الساحلية والشمالية والوسطى والجزيرة والبادية، بينما تبقى فرصة الهطولات ضعيفة على المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية وفق توقعات المديرية العامة للأرصاد الجوية.