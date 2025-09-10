عرض حصري لفيلم “غاندي الصغير” في جامعة حلب عن الشهيد غياث مطر

حلب-سانا

بمسيرة نضالية جسّدتها الكاميرا وحملتها الشاشة، عاد الشهيد غياث مطر إلى الذاكرة الوطنية من خلال العرض الحصري للفيلم الوثائقي “غاندي الصغير” في مدرج النصر بكلية الهندسة المدنية في جامعة حلب، برعاية وزارة الثقافة، وتنظيم منظمة “رحمة حول العالم”.

الفيلم من إخراج السوري–الأمريكي سام قاضي، يوثّق قصة الناشط السلمي مطر الذي اشتهر بتوزيع الورود وعبوات المياه المعدنية بداية الثورة على عناصر النظام البائد، قبل أن يعتقلوه ويستشهد تحت التعذيب، ليصبح رمزاً خالداً للتضحية.

وقال رئيس منظمة “رحمة حول العالم” الدكتور شادي ظاظا في تصريح لمراسلة سانا: “نحن اليوم نعرض للمرة الأولى في حلب فيلم “غاندي الصغير” بعد عرضه الأول في دمشق قبل أيام، ليجسد من خلاله المخرج سام قاضي جوهر التضحيات السورية وقدسية الشهادة”.

من جانبه، عبّر المخرج سام قاضي عن سعادته العميقة بعرض فيلمه في جامعة حلب، مشيراً إلى أن المكان يحمل رمزية خاصة كونه شهد بداياته الفنية قبل ثلاثة عقود، وأكد أن الشهيد غياث مطر لم يكن مجرد شخصية فردية، بل أصبح رمزاً وطنياً ألهم آلاف الشباب بسلميته وإخلاصه لقضيته.

يُذكر أن فيلم “غاندي الصغير” أُنتج عام 2016، وعُرض في العديد من الدول الأوروبية والأمريكية، ونال جوائز عالمية، كما قدّمته منظمة العفو الدولية، وعُرض في الكونغرس الأمريكي ليكون صوتاً للشعب السوري، وشارك رسمياً باسم سوريا في ترشيحات جوائز الأوسكار للأفلام الأجنبية لعام 2017.