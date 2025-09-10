طرطوس… تكريم الطلاب الأوائل في شهادتي الثانوية والتعليم الأساسي



طرطوس-سانا

كرّمت مديرية التربية والتعليم في طرطوس اليوم 38 طالباً وطالبةً من المتفوقين الأوائل في شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة بفروعها كافة للعام 2025، وذلك خلال حفل أقيم في مبنى المحافظة.

وأوضح مدير التربية مهند عبد الرحمن في تصريح لمراسلة سانا أن التكريم شمل الأوائل على مستوى المحافظة في شهادتي التعليم الأساسي والثانوية بفروعها (العلمي، والأدبي، والنقل، والزراعي، والفندقي، والشرعي والتجاري)، منوهاً بدور الأهالي في دعم أبنائهم، وجهود الكادر التدريسي التي أثمرت هذه النتائج المميزة.

وأعربت الطالبتان رندا عيسى ورهف عيسى، الحاصلتان على العلامة التامة في شهادة التعليم الأساسي، عن سعادتهما بهذا التكريم واعتزازهما بالإنجاز الذي حققتاه، بينما توجهت الطالبة لوسيانا ساسين، الأولى على مستوى سوريا في الثانوية التجارية، بالشكر لمديرية التربية والمحافظة على هذا التكريم الذي اعتبرته محطة مميزة في حياتها.

من جانبهما، عبّر كل من الطالبة مريم بارودي الأولى في الفرع العلمي، والطالب بلال بدران أحمد الأول في ثانوية النقل، عن امتنانهما للكادر التدريسي على جهوده التي مهدت لتحقيق هذا التفوق.

حضر حفل التكريم محافظ طرطوس أحمد الشامي ومعاونه سامي الزخ إلى جانب أهالي الطلاب المكرمين، الذين شاركوا أبناءهم فرحة التفوق والإنجاز.