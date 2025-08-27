“بازار المحبة” في حلب يعرض منتجات حرفية لــ 40 سيدة

حلب-سانا

شهدت مدينة حلب انطلاق فعاليات معرض “بازار المحبة” بمشاركة أكثر من أربعين سيدة قدمن منتجات حرفية وإبداعية شملت الألبسة والإكسسوارات والصابون والمواد التجميلية والتحف الفنية، وسط إقبال كبير من الزوار منذ اليوم الأول لافتتاحه في فندق “البولمان” بحلب.

منظمة البازار سلافة مفتي أوضحت أن الهدف من المعرض الذي افتتح مساء أمس مساعدة السيدات من ربات منزل وطالبات وخريجات جدد على تسويق منتجاتهن وفتح آفاق جديدة للتعريف بأعمالهن، إضافة إلى الاستفادة من ملاحظات الجمهور لتطوير مشاريعهن المستقبلية.

مطبخ حلب حاضر في البازار

للمرة الأولى، شاركت السيدة نجلاء حداد ضمن ركن “مطبخ السعادة” بالمعرض وقدمت أطباقاً حلبية أصيلة مثل “الكبب يالانجي والبرك بالجبن”، مشيرة إلى أنها تعمل في مجال الطبخ منذ 30 عاماً وأن مشاركتها جاءت لتعريف الزوار بتراث المطبخ الحلبي وتميز المرأة السورية في هذا المجال.

إحياء الحرف التقليدية ومبادرات تعليمية

فريق “أنتيكا” عرض قطعاً فنية تعتمد على فن الرسم العجمي بتصاميم عصرية، فيما شاركت شركة “ميسز ريجينسي” التي تمتلك مصنعاً في إسطنبول منذ 14 عاماً، حيث أعلنت صاحبتها عن رغبتها في افتتاح فرع جديد في حلب لنقل خبرتها الصناعية إلى السوق المحلية، موضحة أن مشاركتها في المعرض فرصة للتعرف على السوق السورية وعرض منتجاتها، وبناء جسور تعاون جديدة.

كما شارك مركز “بصمة علم” من خلال برامجه التي تشمل دورات الروبوتيك واللغات ومناهج “مكارم” التعليمية، وأكدت مديرة المركز آية قطان أن الهدف هو دعم المشاريع الريادية والارتقاء بالواقع التعليمي.

إشادة بدور المرأة في الاقتصاد

عضو مجلس إدارة غرفة تجارة حلب زكريا قوجة أعرب عن إعجابه بجودة المنتجات، مؤكداً أن هذه المشاريع الصغيرة تحمل إمكانات كبيرة للتطور بفضل إبداع المرأة، مشيراً إلى حرص غرفة التجارة على دعم هذه المبادرات لما تسهم به في تنشيط الحركة الاقتصادية.

يشار إلى أن المعرض يستمر ثلاثة أيام، ويشكّل مساحة للتعريف بإبداعات المرأة السورية ودورها المتنامي في التنمية الاقتصادية والمجتمعية.