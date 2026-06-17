ندوة في حلب تبحث دور الترجمة في تعزيز التواصل المعرفي والتعددية الثقافية

حلب-/سانا‏

بحثت ندوة مشتركة نظمتها مديرية الثقافة في حلب، بالتعاون مع ملتقى «آفاق الفكري»، دور الترجمة في تعزيز التواصل المعرفي ‏بين الشعوب، وتفكيك العزلة المعرفية، والإسهام في بناء التعددية الثقافية، وذلك على مسرح المركز الثقافي في العزيزية.‏

رؤى تخصصية تفكك أبعاد الترجمة

وأوضح مدير المراكز الثقافية في حلب، بلال محمود خليفة، في تصريح لمراسل سانا اليوم الأربعاء، أن الندوة تأتي في إطار التعاون ‏المستمر بين المديرية والمنتديات الفكرية المحلية لتنشيط الحراك الثقافي، من خلال تقديم أوراق عمل تخصصية وفتح حوارات ‏مباشرة حول قضايا الترجمة والمثاقفة وأثرها في الانفتاح الفكري المعاصر.‏

واستعرضت أستاذة النقد الأدبي والأدب المقارن في جامعة حلب، الدكتورة زبيدة القاضي، التحولات التي شهدتها حركة الترجمة عبر ‏مراحلها التاريخية، مشيرة إلى انتقالها من تكييف النصوص لتتلاءم مع ثقافة المتلقي إلى التركيز على فهم الاختلاف واستيعاب الثقافات ‏الأخرى بوصفها جسراً للتفاعل الحضاري والمعرفي.‏

التلاقح المعرفي ومواجهة العولمة

من جانبه، أكد رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا، مروان قواس، أهمية مناقشة واقع الترجمة وآفاق تطويرها على ‏المستويين المحلي والعربي، مشدداً على ضرورة دعمها كأداة لتلاقح الثقافات وتبادل المعارف، مع الحفاظ على الهوية الثقافية العربية ‏في مواجهة تحديات العولمة.‏

ودعا قواس إلى تنظيم فعاليات متخصصة تتناول واقع حركة الترجمة وآليات حماية النتاج المعرفي العربي، بما يسهم في تعزيز ‏حضور الثقافة العربية وتطوير أدوات التواصل مع المعارف العالمية.‏

وتندرج الندوة ضمن جهود مديرية الثقافة في حلب لتعزيز التعاون مع الملتقيات الأهلية والأكاديمية، وتوسيع مساحات الحوار الفكري، ‏بما يحقق التوازن بين الانفتاح على الثقافات العالمية والحفاظ على الأصالة والهوية الوطنية.‏