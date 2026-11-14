انطلاق اختبارات تحدي “بيبرس” للتفكير الحاسوبي لطلاب الصفين الأول والثاني

دمشق-سانا‏

انطلقت ،اليوم السبت، اختبارات تحدي “بيبرس” للتفكير الحاسوبي لعام 2026، ‏المخصصة لطلاب الصفين الأول والثاني، والتي تنظمها هيئة الريادة والابتكار يومي ‌‏14 و15 تشرين الثاني الجاري، بهدف تنمية مهارات التفكير المنطقي والتحليل وحل ‏المشكلات لدى الطلاب، من خلال أنشطة تفاعلية تجمع بين التعلم والمتعة.‏

وذكرت الهيئة عبر قناتها على التلغرام، أن الاختبارات تُجرى عبر الإنترنت، ويمكن ‏للطلاب المشاركة فيها من منازلهم، وتتضمن 12 مسألة فكرية صُممت بما يتناسب ‏مع مستواهم العمري، وتبلغ مدتها 50 دقيقة.‏

وبيّنت الهيئة، أن التسجيل والتقدم للاختبار مستمران حتى الساعة الثانية عشرة من ليل ‏يوم الأحد 15 تشرين الثاني الجاري، ويمكن التسجيل عبر الرابط:‏

https://www.dcagency.org/register/bebras

وأشارت إلى أن تقديم الاختبار بعد إتمام التسجيل يتم من خلال الحساب الشخصي ‏للطالب عبر الرابط:‏

https://www.dcagency.org/exams

ويُعد تحدي “بيبرس” مبادرةً دوليةً في مجال تعليم المعلوماتية والتفكير الحاسوبي، ‏انطلقت فكرتها من ليتوانيا عام 2003، بمبادرة من البروفيسورة فالنتينا داغينيه من ‏جامعة فيلنيوس، ونُظمت نسخته الأولى عام 2004، قبل أن تتوسع المشاركة فيه ‏لتشمل أكثر من 60 دولة حول العالم.‏

وتعني كلمة بيبرس (‏Bebras‏) باللغة الليتوانية “القندس”، وهو الحيوان الذي اختير ‏رمزاً للتحدي، لما يتميز به من الذكاء والمثابرة والعمل الدؤوب والقدرة على إيجاد ‏الحلول، وهي صفات أراد مؤسسو المبادرة أن تعكس طبيعة المهارات التي يسعى ‏التحدي إلى تنميتها لدى الطلاب. ‏

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