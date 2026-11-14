انطلاق اختبارات تحدي “بيبرس” للتفكير الحاسوبي لطلاب الصفين الأول والثاني

دمشق-سانا
انطلقت ،اليوم السبت، اختبارات تحدي “بيبرس” للتفكير الحاسوبي لعام 2026، المخصصة لطلاب الصفين الأول والثاني، والتي تنظمها هيئة الريادة والابتكار يومي 14 و15 تشرين الثاني الجاري، بهدف تنمية مهارات التفكير المنطقي والتحليل وحل المشكلات لدى الطلاب، من خلال أنشطة تفاعلية تجمع بين التعلم والمتعة.
وذكرت الهيئة عبر قناتها على التلغرام، أن الاختبارات تُجرى عبر الإنترنت، ويمكن للطلاب المشاركة فيها من منازلهم، وتتضمن 12 مسألة فكرية صُممت بما يتناسب مع مستواهم العمري، وتبلغ مدتها 50 دقيقة.
وبيّنت الهيئة، أن التسجيل والتقدم للاختبار مستمران حتى الساعة الثانية عشرة من ليل يوم الأحد 15 تشرين الثاني الجاري، ويمكن التسجيل عبر الرابط:
https://www.dcagency.org/register/bebras
وأشارت إلى أن تقديم الاختبار بعد إتمام التسجيل يتم من خلال الحساب الشخصي للطالب عبر الرابط:
https://www.dcagency.org/exams
ويُعد تحدي “بيبرس” مبادرةً دوليةً في مجال تعليم المعلوماتية والتفكير الحاسوبي، انطلقت فكرتها من ليتوانيا عام 2003، بمبادرة من البروفيسورة فالنتينا داغينيه من جامعة فيلنيوس، ونُظمت نسخته الأولى عام 2004، قبل أن تتوسع المشاركة فيه لتشمل أكثر من 60 دولة حول العالم.
وتعني كلمة بيبرس (Bebras) باللغة الليتوانية “القندس”، وهو الحيوان الذي اختير رمزاً للتحدي، لما يتميز به من الذكاء والمثابرة والعمل الدؤوب والقدرة على إيجاد الحلول، وهي صفات أراد مؤسسو المبادرة أن تعكس طبيعة المهارات التي يسعى التحدي إلى تنميتها لدى الطلاب.