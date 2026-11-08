التربية تحدد شروط وآلية التسجيل للامتحانات 2027 للطلاب النظاميين والأحرار

دمشق-سانا



حددت وزارة التربية والتعليم اليوم الأحد، شروط وآلية التسجيل للامتحانات العامة لدورة عام 2027 للطلاب النظاميين وطلاب الدراسة الحرة، ومواعيد التسجيل والوثائق المطلوبة لكل شهادة، إضافة إلى التعليمات الناظمة لعمل المدارس ومديريات التربية والتعليم وإجراءات تدقيق الطلبات ونقل المراكز الامتحانية.



وذكرت الوزارة في تعميم أن التسجيل يبدأ يوم الأحد الـ 3 من كانون الثاني 2027، وينتهي يوم الخميس الـ 11 من آذار 2027، مؤكدة أن التسجيل يتم حصراً عبر الرابط الإلكتروني الذي تنشره على صفحتها الرسمية.

شروط التسجيل

وتشمل شروط التسجيل لامتحانات التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية الطلاب النظاميين من مواليد 2009 إلى 2012، بينما يُقبل طلاب الدراسة الحرة من مواليد 2012 وما قبل ممن تجاوزوا سن الإلزام.



وبالنسبة للشهادة الثانوية العامة والشرعية، يُشترط للطلاب النظاميين مضي ثلاث سنوات على الأقل على نيل شهادة التعليم الأساسي أو ما يعادلها، وينطبق الشرط ذاته على الأحرار، مع قبول مواليد 2009 وما قبل، وإخضاع غير المستوفين لشروط التسجيل المباشر لاختبار ترشيحي.



أما الثانوية المهنية فيُشترط للطلاب الأحرار النجاح في الصف الأول الثانوي المهني وإتمام دراسة الصف الثاني بفصليه، إضافة إلى استيفاء شرط العمر أو مضي ثلاث سنوات على الشهادة السابقة، مع السماح لجميع طلاب الدراسة الحرة بالتقدم لفروع الثانوية كافة في دورة 2027 دون النظر إلى عدد سنوات النجاح.

التسجيل الإلكتروني والوثائق المطلوبة

ويشترط تسجيل الطلاب النظاميين تقديم وثيقة إثبات شخصية (البطاقة الشخصية أو إخراج قيد مصدق ومرفق بصورة مطابقة)، وصورة مصدقة عن شهادة التعليم الأساسي أو ما يعادلها، مع تدقيق الوثائق من إدارة المدرسة وتسديد رسوم التسجيل وإرفاق الإيصالات المالية ضمن قوائم المرشحين.



أما طلاب الدراسة الحرة فيتقدمون بطلب اكتتاب إلكتروني مرفق بالوثائق الشخصية والشهادة المطلوبة وإيصال تسديد الرسوم، مع الالتزام بصحة البيانات ومطابقة الصور والوثائق وخلوها من الشطب أو التحوير، وشددت الوزارة على عدم قبول الطلبات بعد انتهاء التسجيل، وعدم اعتبار الطالب مسجلاً قبل تأكيد طلبه وتسديد الرسوم، كما منعت إعادة التقدم بصفة ناجح لامتحانات التعليم الأساسي، وأجازت التسجيل الشرطي لحاملي الشهادات غير السورية ريثما يتم التحقق من صحتها ومعادلتها أصولاً.



كما حددت الوزارة ضوابط تسجيل الطلاب حاملي الوثائق غير السورية وإثبات الشخصية، والوثائق المطلوبة للسوريين ومن في حكمهم والطلاب العرب والأجانب والفلسطينيين ومكتومي القيد، مع مراعاة أوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة، مشددة على مسؤولية المدارس ودوائر الامتحانات في تدقيق الوثائق والبيانات واستيفاء شروط الترشيح، ونظمت إجراءات نقل المراكز الامتحانية بين المحافظات، وتحويل الطلاب النظاميين المنقطعين عن الدراسة إلى أحرار، ومنع تكرار طلبات الاكتتاب، بما يضمن سلامة إجراءات التسجيل والامتحانات.

المواد الامتحانية وإجراءات الترشيح

وأشارت الوزارة إلى أن طلاب الشهادة الثانوية العامة بفرعيها الأدبي والعلمي والثانوية الشرعية وشهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية يتقدمون للامتحانات باللغتين الإنكليزية والأجنبية معاً، وتدخل اللغة الإنكليزية في معايير النجاح والرسوب، بينما تعد اللغة الأجنبية مادة غير مرسبة ويفاضل بها الطالب، في حين يتقدم طلاب الثانوية المهنية بفروعها الصناعية والتجارية والنسوية باللغة الإنكليزية.



وبينت الوزارة أنه يحق للطالب الذي لم ترشحه مدرسته بسبب عدم توافر شرط الدوام، التقدم للامتحان العام بصفة دراسة حرة بعد تقديم طلبه إلى دائرة الامتحانات أصولاً.



واعتبرت الوزارة الطالب النظامي المداوم في السنة الأخيرة من التعليم الأساسي أو الصف الثالث الثانوي حتى نهاية التسجيل مرشحاً حكماً للامتحان ضمن فرعه، ويُدرج اسمه في قوائم الترشيح حتى إن لم يقدم وثائق التسجيل، على ألا يمنح بطاقة اكتتاب ما لم يستكمل إجراءات التسجيل، مؤكدة أن التقدم لامتحانات الثانوية المهنية يخضع للتعليمات الناظمة لها.



يذكر أن وزارة التربية والتعليم أعلنت في الـ 5 من تشرين الأول الماضي، أن موعد الاختبار الترشيحي للطلبة الأحرار الراغبين ‏بالتقدم لامتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي لدورة عام 2027، ‏سيكون في 19 كانون الأول المقبل.‏