مجلس التعليم العالي يقر تعديلات أكاديمية ويتيح للباحثين المشاركة بالتدريس ‏والإشراف

دمشق-سانا
أقر مجلس التعليم العالي خلال جلسته الأولى للعام الدراسي الحالي، جملة من القرارات المتعلقة بتنظيم مدد الإقامة لطلاب الدراسات العليا، وضوابط تصديق الوثائق الجامعية، واعتماد معايير جديدة لمعادلة المراتب العلمية، وإتاحة الإشراف المهني على عدد من المقررات في كليات الهندسة الميكانيكية والكهربائية بالجامعات الحكومية.
ووفق القرارات التي تلقت سانا نسخة منها اليوم الأحد، وافق المجلس على أن يتم تصديق الوثائق الجامعية الممنوحة من الجامعات الحكومية بغرض الاستعمال الداخلي والخارجي، شريطة أن تكون ممهورة بخاتم نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية وبتوقيعه بتاريخ حديث لا يتجاوز ستة أشهر.
كما وافق المجلس على أن تعدل مدد الإقامة المطلوبة من طلاب دراسات التأهيل والتخصص وطلاب الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) على النحو التالي:
- يلزم طلاب دراسات التأهيل والتخصص وطلاب الدراسات العليا ( الماجستير الدكتوراه) في مرحلة المقررات بنسب الدوام المحددة وفق أنظمة الدراسات العليا في كلياتهم.
- يبقى طلاب الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) في مرحلة البحث والمسجلين قبل صدور هذا القرار والذين ما زالت مددهم مستمرة دون انقطاع خاضعين لمدد الإقامة المحددة في قرار مجلس التعليم العالي رقم /93/ تاريخ /21/2/2024/.
- يخضع طلاب الدراسات العليا الذين انقطعوا وأعيد ارتباطهم بموجب المراسيم (/95-98-180/ لأحكام قرار مجلس التعليم العالي رقم /93/ تاريخ 21/2/2024 وبنسب مدد بقائهم (سنة أو أقل أو أكثر) بعد إعادة ارتباطهم.
- يبقى طلاب الكليات الطبية (طب بشري – طب أسنان – صيدلة) خاضعين للأحكام الخاصة بالتزامهم بدوامهم، وفق العقود المنصوص عنها في المادة 178 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وأنظمة الدراسات العليا في كلياتهم.
- ينهى العمل بالأنظمة المخالفة، ولا سيما القرار /425/ تاريخ 14-6-2026.
وأقرّ المجلس اعتماد مقابلة المراتب العلمية للباحثين في الجهات البحثية التابعة لوزارة الدفاع مع المراتب الأكاديمية في التعليم العالي، بما يتيح مشاركتهم في التدريس والإشراف ولجان الحكم، وفق الأنظمة الأكاديمية النافذة.
مقررات تخصصية ذات طابع مهني
كما قرر المجلس الموافقة على اعتبار المقررات (المبينة أدناه) والتي تدرس في كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بالجامعات الحكومية السورية، مقررات تخصصية ذات طابع مهني ويمكن أن يتم الإشراف عليها من قبل معلمي الحرف وخريجي المعاهد المتوسطة (ولا يحملون الدرجة الجامعية الأولى) بكلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية، وهي:
– مقرر “ورشات تخصصية” للسنة الأولى الفصل الأول والثاني وبجميع الاختصاصات.
- مقرر “طرائق التصنيع1” للسنة الثانية الفصل الثاني اختصاص (عام + تصميم+ آليات).
- مقرر “طرائق التصنيع 2” للسنة الثانية الفصل الأول + الثاني اختصاص (عام + تصميم + آليات).
- مقرر “طرائق التصنيع 3” للسنة الثانية الفصل الثاني اختصاص (عام + تصميم + آليات).
- مقرر “التصميم والتصنيع بمساعدة الحاسوب” للسنة الرابعة الفصل الأول والثاني اختصاص (عام + تصميم + آليات).
- مقرر “السكب والآلة” للسنة الرابعة الفصل الثاني اختصاص تصميم.
- مقرر “التشكيل والآلة” للسنة الرابعة الفصل الأول اختصاص تصميم.
- مقرر “نظرية قطع المعادن” للسنة الخامسة الفصل الأول.
وكان مجلس التعليم العالي عقد جلسته الأولى للعام الدراسي 2026 – 2027 في الـ 18 من شهر تشرين الأول الماضي، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي.