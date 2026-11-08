مجلس التعليم العالي يقر تعديلات أكاديمية ويتيح للباحثين المشاركة بالتدريس ‏والإشراف

‏دمشق-سانا‏

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أقر مجلس التعليم العالي خلال جلسته الأولى للعام الدراسي الحالي، جملة من القرارات ‏المتعلقة بتنظيم مدد الإقامة لطلاب الدراسات العليا، وضوابط تصديق الوثائق ‏الجامعية، واعتماد معايير جديدة لمعادلة المراتب العلمية، وإتاحة الإشراف المهني ‏على عدد من المقررات في كليات الهندسة الميكانيكية والكهربائية بالجامعات ‏الحكومية.‏

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ووفق القرارات التي تلقت سانا نسخة منها اليوم الأحد، وافق المجلس على أن يتم ‏تصديق الوثائق الجامعية الممنوحة من الجامعات الحكومية بغرض الاستعمال الداخلي ‏والخارجي، شريطة أن تكون ممهورة بخاتم نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية ‏وبتوقيعه بتاريخ حديث لا يتجاوز ستة أشهر.‏

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كما وافق المجلس على أن تعدل مدد الإقامة المطلوبة من طلاب دراسات التأهيل ‏والتخصص وطلاب الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) على النحو التالي:‏

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‏- يلزم طلاب دراسات التأهيل والتخصص وطلاب الدراسات العليا ( الماجستير ‏الدكتوراه) في مرحلة المقررات بنسب الدوام المحددة وفق أنظمة الدراسات العليا في ‏كلياتهم.‏

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‏- يبقى طلاب الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) في مرحلة البحث ‏والمسجلين قبل صدور هذا القرار والذين ما زالت مددهم مستمرة دون انقطاع ‏خاضعين لمدد الإقامة المحددة في قرار مجلس التعليم العالي رقم /93/ ‏تاريخ /21/2/2024‏/.

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‏- يخضع طلاب الدراسات العليا الذين انقطعوا وأعيد ارتباطهم بموجب المراسيم ‌‏(/95-98-180/ لأحكام قرار مجلس التعليم العالي رقم /93/ تاريخ 21/2/2024 ‏وبنسب مدد بقائهم (سنة أو أقل أو أكثر) بعد إعادة ارتباطهم.‏

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‏- يبقى طلاب الكليات الطبية (طب بشري – طب أسنان – صيدلة) خاضعين ‏للأحكام الخاصة بالتزامهم بدوامهم، وفق العقود المنصوص عنها في المادة 178 من ‏اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وأنظمة الدراسات العليا في كلياتهم.‏

‏- ينهى العمل بالأنظمة المخالفة، ولا سيما القرار /425/ تاريخ 14-6-2026.‏

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وأقرّ المجلس اعتماد مقابلة المراتب العلمية للباحثين في الجهات البحثية التابعة لوزارة ‏الدفاع مع المراتب الأكاديمية في التعليم العالي، بما يتيح مشاركتهم في التدريس ‏والإشراف ولجان الحكم، وفق الأنظمة الأكاديمية النافذة.‏

مقررات تخصصية ذات طابع مهني

كما قرر المجلس الموافقة على اعتبار المقررات (المبينة أدناه) والتي تدرس في كلية ‏الهندسة الميكانيكية والكهربائية بالجامعات الحكومية السورية، مقررات تخصصية ‏ذات طابع مهني ويمكن أن يتم الإشراف عليها من قبل معلمي الحرف وخريجي ‏المعاهد المتوسطة (ولا يحملون الدرجة الجامعية الأولى) بكلية الهندسة الميكانيكية ‏والكهربائية، وهي:‏

‏ – مقرر “ورشات تخصصية” للسنة الأولى الفصل الأول والثاني ‏وبجميع الاختصاصات.‏

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‏- مقرر “طرائق التصنيع1” للسنة الثانية الفصل الثاني اختصاص (عام + تصميم‏+ آليات).‏

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‏- مقرر “طرائق التصنيع 2” للسنة الثانية الفصل الأول + الثاني اختصاص (عام + ‏تصميم + آليات).‏

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‏- مقرر “طرائق التصنيع 3” للسنة الثانية الفصل الثاني اختصاص (عام + تصميم ‌‏+ آليات).‏

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‏- مقرر “التصميم والتصنيع بمساعدة الحاسوب” للسنة الرابعة الفصل الأول ‏والثاني اختصاص (عام + تصميم + آليات).‏

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‏- مقرر “السكب والآلة” للسنة الرابعة الفصل الثاني اختصاص تصميم.‏

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‏- مقرر “التشكيل والآلة” للسنة الرابعة الفصل الأول اختصاص تصميم.‏

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‏- مقرر “نظرية قطع المعادن” للسنة الخامسة الفصل الأول.‏

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وكان مجلس التعليم العالي عقد جلسته الأولى للعام الدراسي 2026 – 2027 في الـ ‌‏18 من شهر تشرين الأول الماضي، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي.‏

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