تربية حلب تنظّم دورةً تدريبيةً لـ 150 متدرباً في مجال الحاسوب

حلب-سانا

نظّمت مديرية التربية في محافظة حلب، دورةً تدريبيةً مكثفةً لأمناء سر قاعات الحاسوب في المدارس، بمشاركة 150 متدرباً ومتدربة على مدى خمسة أيام، بهدف تحديث معارفهم التقنية وتمكينهم من أداء مهامهم الإحصائية والفنية مع انطلاقة العام الدراسي الجديد.

وأوضح المدير المساعد للتعليم المهني والتقني في المديرية علاء الدين بوشي، في تصريح لمراسلة سانا، أن هذه الدورة تأتي ضمن خطة الوزارة لتطوير الكوادر التعليمية والإدارية وتعزيز جودة العملية التربوية، عبر تأهيل الكادر البشري، بوصفه حجر الأساس في التكامل بين الجانب التقني والتعليمي.

وبيّن بوشي أن محاور الدورة التي تختتم أعمالها يوم غد، شملت:

أساسيات صيانة الحاسوب والطابعات.

مختصراً شاملاً لبرنامج Microsoft Word.

مختصراً شاملاً لبرنامج Microsoft Excel.

جهوداً تطوعية وتقييماً للمهارات.

من جانبها، أشارت رئيسة دائرة المعلوماتية في المديرية علياء اخصيم، إلى أن الدورة نُفذت بشكل تطوعي من قبل كوادر شعبة الحاسب التعليمي وشعبة الصيانة، في إطار المسؤولية المجتمعية ودعم العملية التربوية.

وأضافت: إن المشاركين سيخضعون بعد انتهاء الدورة لاختبار إلكتروني نظري، وآخر عملي، لتقييم مستوى الاستفادة وتحديد المهارات المكتسبة.

بدوره، أوضح المدرب مصطفى أبيض، الموظف في دائرة المعلوماتية، أن التدريب ركّز على الجانب العملي والتطبيقي، لتمكين أمناء سر الحاسوب من تطوير قدراتهم في استخدام برنامجي Word وExcel بصورة مباشرة وعملية، ومساعدتهم على تجاوز الصعوبات الأكثر شيوعاً في عملهم، بما يسهم في رفع الكفاءة قبل انطلاق العام الدراسي.

وأعرب عدد من المتدربين عن أهمية هذه الدورة ودورها في زيادة معارفهم، حيث أوضحت المشاركة لبنى عرب، أمينة سر الحاسوب في إحدى المدارس، أن الدورة ساعدتهم على مراجعة المعلومات الأساسية، والتعرف على طرق عملية جديدة لحل المشكلات اليومية، معربة عن أملها في استمرار مثل هذه المبادرات بشكل دوري لتعزيز خبرات الكوادر التربوية.