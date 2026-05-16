الوزير الحلبي يشارك في المؤتمر العلمي لاختصاصيي الجراحة النسائية والتوليد والخصوبة في فلسطين

دمشق-سانا

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي أن مشاركته في المؤتمر العلمي الثامن عشر لـ “جمعية اختصاصيي الأمراض والجراحة النسائية والتوليد والخصوبة ” الفلسطينية، تأتي في إطار تعزيز الحضور العلمي السوري، في المؤتمرات الطبية العربية، وتأكيداً على الالتزام بتطوير طبّ النساء وخدمة صحة المرأة.

وفي منشور على حسابه في فيسبوك اليوم السبت، اعتبر الوزير الحلبي أن المؤتمر الذي أقيم يومي 14 و15 أيار الجاري، في مدينة أريحا في فلسطين المحتلّة، تحت شعار “سلامة الأم والجنين أولويتنا”، يمثل محطة مهمة لتعزيز التعاون العلمي العربي والارتقاء بجودة الرعاية الطبية.

وقدم الوزير الحلبي خلال المؤتمر محاضرة علمية عبر تقنية (الزوم) بعنوان: “فشل الانغراس المتكرر”، تضمنت محاور علمية وطبية مرتبطة بأحدث المقاربات العلاجية والتشخيصية في هذا المجال، لافتاً إلى أهمية تطوير البحث العلمي الطبي وتبادل الخبرات بين المؤسسات الأكاديمية والطبية العربية.

وبين الوزير الحلبي أن هذه المشاركة تأتي ضمن حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا على دعم حضور الكفاءات العلمية السورية في المؤتمرات والمحافل العلمية العربية والدولية، وتعزيز الانفتاح الأكاديمي والتعاون البحثي والطبي مع مختلف المؤسسات العلمية المتخصصة.

الوزير الحلبي لفت إلى أن سوريا، وهي تستعيد عافيتها ومكانتها العلمية، تنظر إلى التعاون العلمي والطبي العربي باعتباره جسراً للنهوض وتبادل الخبرات، ودعامة أساسية للارتقاء بجودة التعليم الطبي والرعاية الصحية وخدمة الإنسان.

يذكر أن المؤتمر عقد بمشاركة نخبة واسعة من الأطباء والباحثين والمختصين في مجالات أمراض النساء والتوليد والخصوبة، وتناولت جلساته محاور عدة أبرزها: جراحة الأمراض النسائية والتقنيات الحديثة، والصحة الإنجابية وعلاج العقم وتقنيات أطفال الأنابيب.

ويعد المؤتمر العلمي لـ “جمعية اختصاصيي الأمراض والجراحة النسائية والتوليد والخصوبة الفلسطينية”، واحداً من أكبر التجمعات الطبية المتخصصة في فلسطين، ويأتي ضمن رؤية الجمعية لتطوير الأداء المهني وتوطين الخدمات الطبية المتقدمة في مجال الجراحة النسائية والخصوبة.