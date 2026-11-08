السورية للاتصالات تشيد بجهود الأمن الداخلي في الحدّ من سرقة الكوابل بحلب

دمشق-سانا

أشادت الشركة السورية للاتصالات بجهود الجهات الأمنية المختصة في محافظة حلب في التصدي لجرائم سرقة الكوابل الهاتفية وملاحقة المتورطين فيها، مؤكدةً أهمية هذه الإجراءات في حماية البنية التحتية لقطاع الاتصالات والحفاظ على المال العام.

وقالت الشركة في بيان تلقت سانا نسخة منه، اليوم الأحد: إن الفترة الماضية شهدت تكرار حوادث سرقة كوابل الاتصالات في عدد من المراكز الهاتفية بمدينة حلب، ما أثر بشكل كبير على استمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين، وحمّل فرع الشركة أعباءً فنية ومالية إضافية نتيجة أعمال الإصلاح والاستبدال.

وبيّنت أن الإجراءات التي اتخذتها قيادة الأمن الداخلي في المحافظة وفرع المباحث الجنائية، لمتابعة هذه القضايا وإلقاء القبض على المتورطين في سرقة الكوابل، انعكست بشكل ملموس على الواقع الميداني.

وشددت الشركة على أهمية استمرار التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، بما يسهم في حماية الشبكة الهاتفية وضمان استمرارية الخدمات المقدمة للمشتركين.

وكانت السورية للاتصالات أعلنت في حزيران الماضي عودة خدمات الاتصالات إلى محافظة حلب بشكل طبيعي، عقب انتهاء ورشاتها الفنية من أعمال إصلاح وصيانة الكابلات الضوئية على محور (سراقب – حلب)، بعد تعرضها لاعتداء تخريبي أدى إلى خروج خدمات الاتصالات عن المحافظة.

وتؤدي سرقة الكوابل والتعديات على الشبكة إلى أعطال متكررة وانقطاع الخدمات، ما يستدعي أعمال إصلاح وصيانة متواصلة لضمان استمراريتها.