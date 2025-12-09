السورية للبترول توقّع أربع اتفاقيات مع شركات سعودية لتطوير وإنتاج حقول النفط والغاز في سوريا‏‏

دمشق-سانا

‌‏وقّعت الشركة السورية للبترول اليوم، أربع اتفاقيات استراتيجية مع مجموعة من كبريات الشركات السعودية المتخصصة في خدمات النفط والغاز، بهدف تطوير حقول الإنتاج ورفع كفاءة العمليات الفنية وزيادة الطاقة الإنتاجية في سوريا، وذلك في وزارة الطاقة بدمشق.

‏وشملت الاتفاقيات كلاً من شركات: ADES القابضة، وTaqa السعودية، وARGAS، وشركة Arabian Drilling.

زيادة تصل إلى 50% نهاية العام

وأكد يوسف قبلاوي، الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول في تصريح لـ سانا، أن الاتفاقية المبرمة مع شركة ADES تهدف إلى رفع إنتاج الغاز من الحقول الحالية بنسبة 25 بالمئة خلال الأشهر الستة المقبلة، وصولاً إلى زيادة تصل إلى 50 بالمئة بنهاية 2026.



‏وأضاف قبلاوي: إن هذه المشاريع ستُسهم في خلق نحو 2000 فرصة عمل جديدة للكوادر السورية من مهندسين وفنيين، موضحاً أن الاتفاقيات الأربع تُكمل بعضها ضمن منظومة تطوير شامل لهذا القطاع المهم.

من جانبه، أوضح محمد فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة ADES القابضة، أنه تم الاتفاق على البدء باستثمارات تهدف إلى رفع إنتاج الغاز اعتباراً من شهر حزيران المقبل، مبيناً أن الشركة تطمح إلى توسيع استثماراتها في سوريا، وذلك بالاعتماد على خبرات الشركة المتخصصة في الحفر والإنتاج.

حلول متكاملة لحفر وصيانة الآبار

وأشار رائد الإسكندراني، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في الشرق الأوسط بشركة Taqa السعودية، إلى أن الاتفاقية الموقّعة تشمل عمليات الحفر المتكاملة والحلول التطويرية للآبار وصيانتها في سوريا، مبيناً أن مذكرة التفاهم التي وُقّعت قبل شهرين مع الشركة السورية للبترول تطورت اليوم إلى عقود فعلية، لافتاً إلى نية الشركة توقيع اتفاقيات أخرى مع الشركات الوطنية السورية والشركات العاملة داخل سوريا.

خدمات جيوفيزيائية متقدمة لدعم أعمال الاستكشاف

بدوره، أوضح محمد القحطاني من الشركة العربية للجيوفيزياء والمساحة ARGAS، أن الاتفاقية تركز على تقديم الخدمات والاستشارات الجيوفيزيائية والجيولوجية لدعم عمليات البحث عن النفط والغاز، مؤكداً أن الشركة ستقدّم خبراتها الفنية لتعزيز جهود الاستكشاف في سوريا.

منصات حفر وتدريب للكوادر الوطنية

بدوره، ماجد العنزي، مدير التسويق والمبيعات في شركة Arabian Drilling، أشار إلى أن الاتفاقية تشمل تقديم منصات حفر برية لعمليات حفر وصيانة الآبار، إضافة إلى برامج تدريب وتطوير للكوادر الوطنية العاملة في هذا المجال، بما يسهم في تمكين القدرات الفنية السورية ورفع مستوى الكفاءة التشغيلية.

ويأتي توقيع الاتفاقيات في إطار تبادل الخبرات مع الشركات الرائدة في المنطقة، بما يسهم في دعم قطاع الطاقة السوري ورفده بالتقنيات الحديثة والحلول المتقدمة.

