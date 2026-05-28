وزير الأوقاف يتفقد أوضاع الحجاج السوريين في مشعر منى

دمشق-سانا

أجرى وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري جولة ميدانية على مخيمات الحجاج السوريين في مشعر مِنًى، للاطلاع على أوضاعهم والخدمات المقدمة لهم خلال أيام التشريق، والوقوف على جاهزية فرق الإشراف والرعاية المرافقة لضيوف الرحمن.

وشملت الجولة متابعة واقع الخدمات التنظيمية والإدارية والصحية المقدمة للحجاج السوريين، إضافة إلى الاطلاع على آلية التفويج وتنظيم تنقل الحجاج خلال رمي الجمرات، بما يُسهم في الحفاظ على سلامتهم وانسيابية حركتهم في مشعر مِنًى.

وحسب ما أوردته قناة وزارة الأوقاف على التلغرام، اليوم الخميس، أكد الوزير شكري على أهمية متابعة شؤون الحجاج وتوفير سبل الراحة والرعاية لهم، بما يضمن أداءهم مناسك الحج بيسر وطمأنينة في رحاب المشاعر المقدسة.

ويواصل حجاج بيت الله الحرام اليوم رمي الجمرات الثلاث في مشعر منى بمكة المكرمة في أول أيام التشريق، وذلك ضمن مناسك الحج لموسم هذا العام، حيث يرمي ضيوف الرحمن 21 حصاة بواقع سبع حصيات لكل من الجمرة الصغرى ثم الوسطى فالجمرة الكبرى، مع التكبير عند رمي كل حصاة.

يذكر أن العدد الإجمالي للحجاج السوريين الذين تم تفويجهم لهذا الموسم بلغ ‌‏‌‏‌‏24 ألفاً و500 حاج وحاجّة، وذلك عبر عدة مطارات، منها مطارا دمشق ‌‏وحلب الدوليان، بعد أن تمت زيادة الحصة المخصصة لسوريا بمقدار ألفي ‌‏‌‏تأشيرة حج إضافية.‏