الزيودي: العلاقات السورية الإماراتية تشهد زخماً كبيراً ولا سيما في الاستثمار والتجارة

أبو ظبي-سانا

أكد وزير التجارة الخارجية الإماراتي ثاني أحمد الزيودي أن العلاقات بين سوريا والإمارات تشهد زخماً كبيراً في كل المجالات وخصوصاً الاستثمارية والتجارية.



وقال الزيودي في تدوينة اليوم الأربعاء على منصة “إكس”: إن هذا الزخم ما كان ليحدث لولا الدعم اللامحدود من قيادتي الدولتين الشقيقتين، وتوجيهاتهما لفرق العمل بمواصلة استكشاف فرص بناء الشراكات الداعمة لجهود إعادة التعافي الاقتصادي في سوريا.



وأضاف الزيودي: نقلت إلى الرئيس أحمد الشرع تحيات قيادة دولة الإمارات وتمنياتها للجمهورية العربية السورية ولشعبها بالمزيد من الاستقرار والنمو والازدهار، كما ناقشنا آليات الارتقاء بآفاق التعاون لمستويات أرحب تحقق الطموحات التنموية لبلدينا الشقيقين.



وكان الرئيس الشرع، استقبل أمس الثلاثاء في قصر الشعب بدمشق وفداً إماراتياً رفيع المستوى برئاسة الزيودي ضم رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة عمر الدرعي، ووزيرة الدولة نورة الكعبي، إلى جانب مسؤولين حكوميين ورجال أعمال، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين السوريين.



كما عقدت أمس في قصر الشعب بدمشق وبحضور الرئيس الشرع، فعاليات اليوم الثاني من المنتدى الاستثماري السوري – الإماراتي الأول، ‏الذي تنظمه هيئة الاستثمار السورية، بهدف بحث آفاق التعاون الاستثماري ‏والاقتصادي بين البلدين الشقيقين.‏