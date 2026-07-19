وزارة التربية تحدد مواعيد المقابلات الشفوية للناجحين بمسابقة التعيين في الوظائف الإدارية

دمشق-سانا

حددت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، مواعيد وآلية إجراء المقابلات الشفوية للمرشحين الناجحين في مسابقة التعيين الخاصة بالوظائف الإدارية، وذلك في إطار استكمال إجراءات المسابقة واستيفاء متطلبات التعيين.

وأوضحت الوزارة، في تعميم لمديريات التربية والتعليم في جميع المحافظات نشرته عبر قناتها على التلغرام، أنها ستجري المقابلات الشفوية للمرشحين الناجحين، اعتباراً من يوم الأحد 26 تموز 2026 ولغاية يوم الثلاثاء 28 تموز 2026، في مباني مديريات التربية والتعليم.

وبينت الوزارة، أن المقابلات ستجري من قبل اللجان المشكلة بموجب القرارين رقم /943/1649/ تاريخ 25-6-2026 ورقم /943/1748/ تاريخ 15-7-2026، وذلك استناداً إلى كتاب وزارة التنمية الإدارية رقم /1751/ ت.ص تاريخ 22-6-2026 المتضمن الموافقة على إجراء مسابقة لتعيين عدد من العاملين في الوظائف الإدارية.

ودعت الوزارة المرشحين إلى الاطلاع على أسماء المقبولين للمقابلات الشفوية عبر الرابط.

وأكدت الوزارة ضرورة التزام مديريات التربية والتعليم بتنفيذ المقابلات خلال المواعيد المحددة، وفق الإجراءات والقرارات الناظمة للمسابقة.

وأجرت وزارة التربية والتعليم في الثامن من تموز الجاري الامتحان النظري لمسابقة انتقاء كفاءات ضمن عدد من الاختصاصات الإدارية، في إطار استكمال إجراءات التعيين والتعاقد وفق الأسس والمعايير المعتمدة، وذلك في المراكز الامتحانية المحددة بجميع المحافظات السورية.

وكانت وزارة التنمية الإدارية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، أعلنت في السابع من حزيران الماضي عن توافر شواغر وظيفية ضمن اختصاصات رئيس دائرة التنمية الإدارية، ومشرف مجمع تربوي، ومساعد إداري أول (أعمال إدارية ومكتبية) في مختلف المحافظات السورية.