جامعة دمشق تعلن بدء التقدم لمشروع (AMC) بجامعة إيطالية لطلاب المرحلة الجامعية الأولى

دمشق-سانا

أعلنت جامعة دمشق اليوم الإثنين، عن بدء التقدم لمشروع The Honor Program of the Arab-Mediterranean Campus (AMC) (برنامج الشرف للحرم العربي المتوسطي) بجامعة لويس في إيطاليا، وذلك لطلاب المرحلة الجامعية الأولى (طالب مسجل في السنة الأخيرة حصراً) من جامعات دول منطقة البحر المتوسط وشمال أفريقيا.

وأوضحت الجامعة في إعلانها على صفحتها في فيسبوك اليوم، أن البرنامج يتضمن مرحلتين:

المرحلة الأولى (عن بعد): وسيتم فيها اختيار 100 طالب جامعي متميز، للمشاركة في برنامج تدريبي متخصص من خلال تنظيم محاضرات أونلاين لمجموعة من المواضيع الأكاديمية تبدأ في منتصف شهر أيار 2026.

أما المرحلة الثانية في (إيطاليا) فيتم فيها اختيار أفضل 50 طالباً من ضمن الـ 100 طالب، للمشاركة في مدرسة صيفية في إيطاليا خلال شهر تموز 2026 لمدة أسبوعين، يقام الأسبوع الأول في جامعة لويس في روما، والثاني في جامعة كا فوسكاري في فينيسيا.

وأشارت الجامعة، إلى أنه يتوجب على الراغبين في التقدم لهذا البرنامج تحميل الوثائق المطلوبة (وكل وثيقة باللغة العربية والإنكليزية) على منصة التقديم، في موعد أقصاه الـ 24 من نيسان 2026 مع الإشارة إلى أن الرابط يحتاج إلى VPN لفتحه، مبينةً أن الوثائق هي (جواز سفر ساري الصلاحية – بيان وضع يوضح تاريخ تسجيل الطالب في السنة الأولى في الكلية ووضعه الدراسي الحالي – شهادة تثبت إتقان اللغة الإنكليزية (الحد الأدنى للمستوى المطلوب B2) -كشف علامات – سيرة ذاتية).

رابط التقديم:

https://luiss.formstack.com/forms/campus_arabo_mediterraneo_26

رابط إعلان الجامعة:

https://mediterraneancampus.luiss.it/en/arab-mediterrean-campus-amc-how-to-apply-honor/,

ودعت الجامعة الراغبين في التقدم إلى مراجعة المعهد العالي للغات لإجراء امتحان موحد، بهدف الحصول على شهادة اللغة الإنكليزية.

وبرنامج الشرف للحرم العربي المتوسطي (AMC)، هو مسار أكاديمي رفيع المستوى تطلقه جامعة لويس (Luiss) الإيطالية، ويستهدف طلاب السنة الأخيرة الجامعيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويهدف إلى تعزيز مهارات القيادة والابتكار في مجالات التنمية المستدامة، والذكاء الاصطناعي، والدبلوماسية، ويشمل تدريباً هجيناً (40 ساعة أونلاين + أسبوعين في إيطاليا) مع منح تغطي التكاليف.