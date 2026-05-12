مسابقة بحثية في جامعة دمشق لتعزيز الابتكار وربط الأبحاث بسوق العمل

دمشق-سانا

نظم مركز أبحاث العلاجات الحيوية في جامعة دمشق، بالتعاون مع منظمة “التكنوقراط السوريون”، مسابقة لأفضل فكرة بحثية تطبيقية، بهدف استقطاب مشاريع ريادية توفر حلولاً عملية تخدم المجتمع.

وشهدت هذه المسابقة التي أقيمت في مبنى المركز جانب كلية طب الأسنان بجامعة دمشق، تنافساً بين 15 فكرة بحثية متميزة، ناقشت محاور طبية وزراعية، واستخدام معدات ومواد صديقة للبيئة، وبدائل حيوية طبيعية.

وأوضحت مديرة المركز الدكتورة غالية أبو الشامات، في تصريح لمراسل سانا، أن المسابقة التي أطلقت إيماناً بأهمية الباحثين ودعم أفكارهم، شهدت قبل انعقادها استقبال أكثر من 70 فكرة بحثية مميزة، حيث تمت تصفيتها واختيار أفضل 15 فكرة منها تنافست حتى وصولها لهذه المرحلة.

وبينت أبو الشامات، أنه تم اختيار خمسة مشاريع أساسية فائزة، ستحظى جميعها بفرصة الاحتضان والدعم من قبل المنظمة والمركز، إضافة إلى حصول المشاريع الخمسة الأوائل على جائزة مادية.

ربط الجامعة بسوق العمل

من جانبه، أشار مؤسس منظمة “التكنوقراط السوريون” الدكتور مهند ملك، إلى أن المسابقة تُقام لأول مرة في سوريا بطريقة مبتكرة، تربط الجامعة السورية والباحثين ومشاريع التخرج بسوق العمل، مؤكداً أن الجامعات السورية هي الأقدر على فهم تحديات السوق وتقديم حلول لها.

لجنة التحكيم

وأوضح عضو لجنة التحكيم الخاصة بتقييم دراسات الجدوى للمشاريع المشاركة في التصفيات، عدنان الحلبوني، أن عملية تقييم المشاريع تعتمد على محاور عدة، أبرزها أصالة الفكرة والجدوى الاقتصادية، ومدى أهمية المشكلة التي تسعى الفكرة إلى حلها، إضافة إلى تقدير حجم الموارد المطلوبة من ناحية المال والوقت.

بدوره، لفت عضو لجنة تحكيم المشاريع الدكتور جهاد يعقوب، إلى أن اختيار المشاريع الفائزة تم وفق معايير محددة تضمن اختيار مشاريع ريادية قابلة للتطبيق، وليس مجرد أفكار نظرية، مع التركيز على أصالة الفكرة، وقابليتها للتطبيق، ووجود خطة تسويقية تضمن انتشارها واستدامتها، لافتاً إلى أهمية هذه المبادرات في توفير بيئة حاضنة للمشاريع الريادية.

المشاريع الفائزة

وأشار كل من إسراء الداوود وأسامة الكوز ويحيى الخطيب الحاصلين على المرتبة الأولى عن مشروعهم “nitro grow” لإنتاج السماد – مستقبل السيادة الغذائية، إلى أن المركز والمنظمة أتاحوا لهم الفرصة لنشر المشروع، وقدموا استشارات وشجعوهم، لافتين إلى أن إنجاز المرحلة الأولية استغرق شهراً ونصف الشهر في مخابر الفيزياء بالمركز الوطني للمتميزين.

أما رنا عمر حمد التي حصلت على المرتبة الثانية عن مشروعها “سلالات النخبة”، فبينت أن الهدف من مشروعها إنتاج سلالات نباتية تتحمل تملح التربة بمستويات مختلفة، معربةً عن سعادتها بحصولها على هذه المرتبة كتجربة أولية في ريادة الأعمال، ومؤكدةً اهتمامها الكبير بالبحث العلمي.

يذكر أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي افتتح مركز أبحاث العلاجات الحيوية بجامعة دمشق في التاسع من كانون الأول الماضي، بمناسبة الذكرى الأولى للنصر والتحرير.