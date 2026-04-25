وزارة التنمية الإدارية تعلن بدء التسجيل في ماجستير التأهيل والتخصص في التنمية الإدارية

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التنمية الإدارية، بالتنسيق مع الجامعة الافتراضية السورية، عن فتح باب التسجيل في ماجستير التأهيل والتخصص في التنمية الإدارية (الدفعة السادسة) والذي يستهدف مديري مديريات التنمية الإدارية ورؤساء الأقسام والدوائر العاملة ضمن مديريات التنمية الإدارية، إضافة إلى القيادات الحكومية الراغبة في تطوير الأداء المؤسسي في جهات عملها.

وبينت الوزارة، عبر قناتها على التلغرام أمس الجمعة، أن البرنامج يُعد ماجستيراً مهنياً بالتعاون بين وزارة التنمية الإدارية والجامعة الافتراضية السورية، ويهدف إلى تأهيل كوادر إدارية قادرة على تطوير الأداء المؤسسي في الجهات العامة.

وحددت الوزارة شروط التقدم، وهي أن يكون المتقدم موظفاً في إحدى الجهات العامة، وحاصلاً على إجازة جامعية معترف بها، وأن يتراوح العمر بين 22 و45 سنة، إضافة إلى امتلاك مستوى جيد في اللغة الإنكليزية، واجتياز مقابلة القبول، والحصول على موافقة الجهة التي يعمل بها.

وأشارت الوزارة إلى أن آخر موعد للتسجيل هو يوم الإثنين 4/5/2026 وذلك عبر الرابط التالي:

http://ee.freebook.work/x/mujHWnUd

ويندرج هذا الإعلان ضمن جهود وزارة التنمية الإدارية المستمرة لتطوير الكوادر البشرية في الجهات العامة، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي عبر برامج التأهيل والتخصص بالتعاون مع الجهات الأكاديمية.