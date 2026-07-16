وزير التعليم العالي ‏ونقيب أطباء الأسنان يبحثان تطوير تعليم طب الأسنان وآليات القبول الجامعي

ROD 6000 وزير التعليم العالي ‏ونقيب أطباء الأسنان يبحثان تطوير تعليم طب الأسنان وآليات القبول الجامعي


دمشق-سانا
 
بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي مع نقيب أطباء الأسنان في سوريا الدكتور محمد بشير السماعيل والوفد المرافق، تطوير التعليم في طب الأسنان، وسبل تجاوز الصعوبات في سوق العمل نتيجة الزيادة الكبيرة بعدد الخريجين.
 
وخلال اللقاء، الذي عقد اليوم الخميس في مبنى الوزارة بدمشق، أكد الوزير الحلبي أن الوزارة والنقابة تشكلان فريق عمل واحد، فيما تعد النقابة شريكاً في اتخاذ القرارات في هذا المجال وتحسين جودة التعليم.

ROD 6024 وزير التعليم العالي ‏ونقيب أطباء الأسنان يبحثان تطوير تعليم طب الأسنان وآليات القبول الجامعي

ولفت الحلبي إلى أن القبول الجامعي في كليات طب الأسنان سيكون وفقاً لاحتياجات سوق العمل، لتحقيق التوازن بين أعداد الخريجين وفرص العمل المتاحة، مؤكداً أنه لن يتم افتتاح أي كلية أو جامعة جديدة ما لم تطبق المعايير الأكاديمية المطلوبة بشكل كامل، وبموافقة الهيئة العامة للجودة والاعتمادية، وأن إحداث الكليات لا يهدف إلى زيادة عدد الطلاب بل تخفيض الضغط ورفع جودة التعليم.


من جانبه، أشار السماعيل إلى ضرورة توحيد المسميات في الماجستيرات والبورد السوري، وضرورة تحقيق التناسب بين عدد أعضاء الهيئة التدريسية وعدد الطلاب المقبولين.

ROD 5995 وزير التعليم العالي ‏ونقيب أطباء الأسنان يبحثان تطوير تعليم طب الأسنان وآليات القبول الجامعي

وأكد أعضاء الوفد الذي ضم رئيس الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية، ونقيب أطباء أسنان دمشق، وعميد كلية طب الأسنان في جامعة دمشق، ومدير عام الهيئة العليا للبحث العلمي، ورئيس الجامعة السورية الخاصة، على أهمية التوزع الجغرافي للاختصاصات في طب الأسنان وإمكانية إضافة اختصاصات جديدة، والتدريب المستمر، وضرورة مواكبة التخصصات الحديثة.


شارك في الاجتماع معاونو وزير التعليم العالي لشؤون الطلاب عبد الحميد الخالد، وللشؤون العلمية والبحث العلمي غيث ورقوزق، وللشؤون الإدارية والمالية عبير قدسي، ولشؤون التعليم الخاص محمد السويد، وأمين مجلس التعليم العالي الدكتور علي الجاسم.
 
ونقابة أطباء الأسنان في سوريا، هي الهيئة القانونية والمهنية الرسمية المسؤولة عن تنظيم وتطوير ممارسة مهنة طب الأسنان في سوريا، وتأسست بموجب القانون رقم /6/ لعام 2013، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.

ROD 5992 وزير التعليم العالي ‏ونقيب أطباء الأسنان يبحثان تطوير تعليم طب الأسنان وآليات القبول الجامعي
ROD 6019 وزير التعليم العالي ‏ونقيب أطباء الأسنان يبحثان تطوير تعليم طب الأسنان وآليات القبول الجامعي
ROD 6028 وزير التعليم العالي ‏ونقيب أطباء الأسنان يبحثان تطوير تعليم طب الأسنان وآليات القبول الجامعي
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