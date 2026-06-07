تعزيز الجاهزية الطبية والإسعافية في المراكز الامتحانية بالتعاون بين وزارتي الصحة والتربية

دمشق- الرقة- سانا



عززت وزارتا الصحة و التربية ، جاهزية الخدمات الصحية والإسعافية المقدمة للطلاب في المراكز الامتحانية بدمشق وباقي المحافظات، بالتزامن مع انطلاق امتحانات الشهادات العامة، وذلك من خلال نشر سيارات الإسعاف والكوادر الطبية وفرق الصحة المدرسية، وتأمين المستلزمات للتعامل مع مختلف الحالات الصحية الطارئة، بما يضمن سلامة الطلاب، ويوفر لهم بيئة امتحانية آمنة ومستقرة.

148 سيارة إسعاف قرب المراكز الامتحانية بمختلف المحافظات

وشملت الإجراءات رفع مستوى التنسيق بين المنظومة الإسعافية والصحة المدرسية وإدارات المراكز الامتحانية، لضمان سرعة الاستجابة وفق مدير الإحالة والإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة نجيب النعسان، موضحاً في تصريح لـ سانا أنه تم نشر 148 سيارة إسعاف بكامل تجهيزاتها، وتوزيعها على كل المراكز الامتحانية في المحافظات، وفق خطة انتشار مدروسة تضمن تغطية شاملة.

وبين أن كل سيارة يرافقها سائق ومسعف، وتعمل كغرف طوارئ متنقلة مجهزة بأحدث المستلزمات، لافتاً إلى أن عمل المنظومة لا يقتصر على حدود المركز الامتحاني، بل يمتد ليشمل كل خدمات الإسعاف الأولي، والنقل الفوري، والإحالة الطبية لأي طالب أو كادر تدريسي يحتاج رعاية خارج المركز، وذلك عبر التنسيق المباشر مع المشافي والمراكز الصحية في كل محافظة، والعمل ضمن نظام الإحالة لتسهيل الاستجابة وسرعة تقديم الخدمة.

تغطية صحية لنحو 176 مركزاً بدمشق

بدوره أوضح نائب رئيس منظومة الإحالة والإسعاف والطوارئ بمديرية صحة دمشق فؤاد سليمان، أن التغطية الصحية تتم بالتنسيق مع المراكز الصحية التابعة للصحة المدرسية في المحافظة، والبالغ عددها 11 مركزاً، فيما يصل عدد المراكز الامتحانية نحو 176 مركزاً، ما يجعل من الصعب تغطيتها جميعاً بشكل مباشر، لذلك تُعتمد المراكز الصحية المدرسية كنقاط أساسية للتغطية والمتابعة.

وحول النقاط الإسعافية، بيّن سليمان أنه توجد 10 نقاط إسعافية تابعة للمديرية موضوعة على أهبة الاستعداد للتدخل عند وقوع أي طارئ، موضحاً أن سيارات الإسعاف المشاركة في الخطة مجهزة بالكامل بأجهزة المراقبة والأوكسجين وقياس الضغط والأكسجة والنبض.

تأمين بيئة امتحانية داعمة لذوي الإعاقة والمرضى

من جهتها، بينت رئيس دائرة الصحة المدرسية في دمشق مي الحلواني، أن الكوادر الصحية تتابع عملها داخل المراكز الامتحانية، وأن الحالات الصحية التي استدعت تدخلاً صحياً كانت حالات إغماء ووعكات صحية طارئة نتيجة التوتر لدى عدد من الطلاب.



وذكرت أنه تم توفير قاعات صحية في جميع المراكز الامتحانية مخصصة للطلاب من ذوي الإعاقة، بمن في ذلك المكفوفون والطلاب الذين يتعرضون لإصابات أو حوادث خلال فترة الامتحانات.

ولفتت إلى أنه تم اتخاذ إجراءات إضافية هذا العام تمثلت بافتتاح مركز امتحاني مخصص لطلاب من الصم والبكم، بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وتأمين كوادر متخصصة بلغة الإشارة لمساعدتهم على تقديم امتحاناتهم ضمن بيئة مناسبة تضمن تكافؤ الفرص لجميع الطلاب.



وبين المسعف شادي الحاج، أن معظم الحالات التي يتم التعامل معها خلال فترة الامتحانات تتمثل بحالات الهلع والخوف والتوتر لدى الطلاب، والتي تترافق مع هبوط في الضغط أو حالات غثيان وإقياء، وتؤدي في بعض الأحيان إلى السقوط والتعرض لرضوض وإصابات بسيطة.

الرقة .. 10 سيارات اسعاف منتشرة قرب المراكز الامتحانية

وفي الرقة، أوضح رئيس منظومة الإسعاف والطوارئ في مديرية الصحة الدكتور عبد الكريم الخلف في تصريح لمراسلة سانا أن المديرية رفعت جاهزية منظومة الإسعاف والطوارئ بالتزامن مع بدء الامتحانات، من خلال نشر 10 سيارات إسعاف مجهزة بكوادر طبية وفنية قرب المراكز الامتحانية، لضمان سرعة التدخل وتقديم الرعاية اللازمة عند الحاجة.

وأكد الخلف استمرار حالة الجاهزية والاستنفار طوال فترة الامتحانات، في إطار خطة المديرية لتوفير الدعم الصحي والإسعافي للطلاب، وتأمين أجواء امتحانية آمنة ومستقرة.

وكانت امتحانات الشهادة الثانوية العامة انطلقت بجميع فروعها يوم السبت الماضي في 1570 مركزاً امتحانياً بمختلف المحافظات السورية‎، وبلغ ‏عدد الطلاب ‏المتقدمين 368596 طالباً وطالبة، موزعين على ‌‏215258 ‏طالباً وطالبة في الفرع العلمي، و127343 طالباً ‏وطالبة في ‏الفرع الأدبي، و‏23267 طالباً وطالبة في الثانوية ‏المهنية، و2728 طالباً ‏وطالبة في الثانوية الشرعية‎.‎