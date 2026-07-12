بدء امتحانات الفصل الثاني في جامعة دمشق فرع القنيطرة ‏

القنيطرة-سانا‏

بدأت صباح اليوم الأحد، امتحانات الفصل الثاني في جامعة دمشق ‏فرع القنيطرة بجميع الكليات، وسط أجواء تنظيمية جيدة ومتابعة ‏مباشرة من إدارة الفرع والكادر التدريسي والإداري، مع اتخاذ ‏الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير العملية الامتحانية، وتوفير ‏الظروف المناسبة للطلاب‎.‎

وأوضح مدير جامعة دمشق فرع القنيطرة الدكتور خليل يحيى في ‏تصريح لـ سانا، أن الامتحانات في يومها الأول جرت بشكل جيد، ‏مبيناً أن عمداء الكليات ونوابهم ورؤساء الأقسام والموظفين ‏والمراقبين كانوا موجودين في القاعات لمتابعة سير العملية الامتحانية، ‏والإشراف على تطبيق التعليمات المعتمدة‎.‎

وبيّن يحيى، أن التحضيرات للامتحانات تمت بشكل مناسب، وأن ‏الكوادر المعنية عملت على تأمين المستلزمات اللازمة وتوفير ‏الأجواء الملائمة للطلاب خلال تقديم امتحاناتهم، مؤكداً استمرار ‏متابعة العملية الامتحانية في مختلف الكليات لضمان سيرها بالشكل ‏المطلوب‎.‎

وتجري امتحانات جامعة دمشق فرع القنيطرة وفق خطة امتحانية ‏تتضمن تنظيم القاعات وتوفير المستلزمات اللازمة، بما يضمن سير ‏العملية الامتحانية ومتابعة أوضاع الطلاب خلال فترة الامتحانات‎.‎