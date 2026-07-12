بدء امتحانات الفصل الثاني في جامعة دمشق فرع القنيطرة ‏

القنيطرة-سانا
بدأت صباح اليوم الأحد، امتحانات الفصل الثاني في جامعة دمشق فرع القنيطرة بجميع الكليات، وسط أجواء تنظيمية جيدة ومتابعة مباشرة من إدارة الفرع والكادر التدريسي والإداري، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير العملية الامتحانية، وتوفير الظروف المناسبة للطلاب.
وأوضح مدير جامعة دمشق فرع القنيطرة الدكتور خليل يحيى في تصريح لـ سانا، أن الامتحانات في يومها الأول جرت بشكل جيد، مبيناً أن عمداء الكليات ونوابهم ورؤساء الأقسام والموظفين والمراقبين كانوا موجودين في القاعات لمتابعة سير العملية الامتحانية، والإشراف على تطبيق التعليمات المعتمدة.
وبيّن يحيى، أن التحضيرات للامتحانات تمت بشكل مناسب، وأن الكوادر المعنية عملت على تأمين المستلزمات اللازمة وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب خلال تقديم امتحاناتهم، مؤكداً استمرار متابعة العملية الامتحانية في مختلف الكليات لضمان سيرها بالشكل المطلوب.
وتجري امتحانات جامعة دمشق فرع القنيطرة وفق خطة امتحانية تتضمن تنظيم القاعات وتوفير المستلزمات اللازمة، بما يضمن سير العملية الامتحانية ومتابعة أوضاع الطلاب خلال فترة الامتحانات.