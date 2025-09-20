“ريفنا بيستاهل”… مبادرة تنموية وحملة تبرع لدعم ريف دمشق

دمشق-سانا

تنطلق اليوم فعالية “ريفنا بيستاهل” في مدينة المعارض بريف دمشق، والتي تهدف إلى جمع التبرعات للنهوض بالواقع الخدمي ودعم مشاريع إعادة الإعمار في المحافظة.

وتأتي الحملة في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى دعم المناطق الريفية وتعزيز التنمية المحلية، حيث ستشكل فعالية اليوم منصة تفاعلية لعرض المشاريع والمبادرات المجتمعية التي تسهم في تحسين الواقع الخدمي والمعيشي في ريف دمشق.

ويشارك في الفعالية ممثلون عن عدد من الوزارات المعنية، ومجالس المحافظات، ومنظمات المجتمع المحلي، إلى جانب عدد من رجال الأعمال والفعاليات الاقتصادية والشبابية.

ويتضمن برنامج الفعالية عروضاً مرئية ومداخلات تخصصية حول أبرز المشاريع في قطاعات الزراعة والتعليم والصحة والبنية التحتية، إضافة إلى جلسات حوارية تركز على آليات تعزيز المشاركة المجتمعية في التخطيط المحلي، وتفعيل دور الشباب والمرأة في المبادرات التنموية.

وتأتي هذه الفعالية في سياق تنفيذ التوجيهات الحكومية المتعلقة بتعزيز التنمية المتوازنة، وتكريس مبدأ العدالة في توزيع المشاريع والخدمات، بما ينسجم مع أولويات المرحلة الراهنة ويعكس التزام الدولة بدعم الريف السوري وتمكينه من أداء دوره الحيوي في البناء.

يُذكر أن سلسلة حملات مشابهة انطلقت في عدة محافظات سورية في وقت سابق، بهدف دعم جهود إعادة الإعمار في المناطق المتضررة.