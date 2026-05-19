التربية والتعليم تدعو المراقبين للتقيد بالإرشادات التربوية خلال امتحانات 2026

دمشق-سانا

دعت وزارة التربية والتعليم السورية، اليوم الثلاثاء، المراقبين في القاعات الامتحانية إلى التقيد بالإرشادات التربوية الواردة في دليل إدارة قاعات الامتحانات، خلال امتحانات الشهادات العامة لعام 2026، بما يسهم في توفير بيئة هادئة وآمنة تساعد الطلاب على التركيز، وتقديم امتحاناتهم بأفضل صورة.



وأشارت الوزارة في دليلها المنشور عبر قناتها على التلغرام، إلى أهمية شرح الضوابط والتعليمات بشكل واضح، إلى جانب استقبال الطلاب بابتسامة، وإرشادهم إلى مقاعدهم بلطف، بما يعزز شعورهم بالراحة والاستقرار النفسي داخل القاعات الامتحانية.



وشدد الدليل على ضرورة التحدث بهدوء وتجنب الصراخ أو الحدة أثناء الامتحان، والتحرك داخل القاعة بحذر وصمت لتفادي تشتيت أفكار الطلاب، إضافة إلى عدم الوقوف فوق رؤوسهم أو قراءة أوراقهم بطريقة تسبب لهم الإرباك.



كما دعا الدليل إلى منع الأحاديث الجانبية بين المراقبين حفاظاً على هدوء القاعة، وإغلاق الهواتف المحمولة طوال فترة الامتحان، مع تذكير الطلاب بالوقت المتبقي بنبرة مشجعة تساعدهم على تنظيم الوقت والأفكار.



وأكد الدليل أهمية جمع الأوراق الامتحانية بروح تقدير واحترام لجهود الطلاب، وتوديعهم بكلمات تشجيعية تتمنى لهم التوفيق والنجاح.



ومن المقرر أن تبدأ امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية في الرابع من حزيران المقبل، بينما تنطلق امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي، إضافة إلى الثانوية الشرعية والمهنية، في السادس من حزيران 2026.