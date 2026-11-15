سوريا وإسبانيا.. تقارب دبلوماسي يفتح آفاق التعاون بعد 14 عاماً من الفتور



دمشق-سانا



بعد أربعة عشر عاماً من التمثيل الدبلوماسي المحدود، تعود العلاقات السورية الإسبانية إلى سياقها الصحيح مع تسلّم وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، أمس السبت، نسخة من أوراق اعتماد السفير الإسباني لدى دمشق أنطونيو غونزاليس سابالا بينيا، في خطوة تعكس مسار التقارب بين البلدين بعد تحرير سوريا وسقوط النظام البائد في كانون الأول 2024، وتفتح آفاقاً للتعاون في إعادة الإعمار والتنمية ومعالجة آثار الحرب.



وتأتي هذه الخطوة تتويجاً لسلسلة من الاتصالات والزيارات الرسمية التي أعادت تنشيط العلاقات بين دمشق ومدريد، بعد سنوات من الفتور الذي لم يصل إلى حد القطيعة الدبلوماسية الكاملة.



وفي تصريح خاص لوكالة سانا، خلال احتفال باليوم الوطني الإسباني في دار الأوبرا بدمشق في الثاني عشر من تشرين الأول الماضي، قال السفير الإسباني: «إن عودتنا إلى دمشق تمثل لإسبانيا وللإسبان جميعاً مصدر سعادة كبيرة، ونحن سعداء بوجودنا هنا مجدداً بعد سنوات طويلة كان حضورنا خلالها محدوداً للغاية».



وكان غونزاليس سابالا بينيا عُيّن سفيراً لإسبانيا لدى سوريا في آب 2026، بعدما تولى مهمة المبعوث الإسباني الخاص إلى سوريا منذ كانون الأول 2024.

عودة السفير.. خطوة تتجاوز الرمزية

ترى الباحثة والكاتبة السورية الإسبانية ليلى نشواتي ريغو، أن استئناف التمثيل الدبلوماسي الإسباني على مستوى السفير، يحمل أهمية سياسية ورمزية، ويعكس اعترافاً بالتغيير الذي شهدته سوريا.



وقالت نشواتي في تصريح لـ سانا: “إن عودة سفير إسباني إلى دمشق بعد أربعة عشر عاماً أمر بالغ الأهمية، وله رمزية كبيرة، ويمثل اعترافاً بالتغيير الذي شهده البلد”.



وأكدت ضرورة مواكبة هذا التحول بما يضمن تطور العملية السياسية نحو نظام تمثيلي، معتبرة أن تجربة إسبانيا في الانتقال إلى الديمقراطية بعد عقود من الحكم الديكتاتوري تمنحها فهماً خاصاً لأهمية العدالة الانتقالية في سوريا.

من صيدنايا إلى رفع العلم الإسباني

تراجعت العلاقات بين البلدين عام 2012، عندما علّقت مدريد نشاط سفارتها بدمشق، وسحبت سفيرها احتجاجاً على قمع النظام البائد للاحتجاجات الشعبية، قبل أن تتبادل الدولتان إجراءات دبلوماسية شملت إبعاد ممثلين عنهما، مع استمرار العلاقات بمستوى محدود.



ومع تحرير سوريا في الثامن من كانون الأول 2024، بدأت إسبانيا إعادة تنشيط اتصالاتها مع دمشق، وكان من أبرز محطاتها زيارة وزير خارجيتها خوسيه مانويل ألباريس في السادس عشر من كانون الثاني 2025.



والتقى ألباريس خلال الزيارة الرئيس أحمد الشرع، وأكد استعداد بلاده لدعم الانتقال السياسي والتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، مع التشديد على احترام حقوق الإنسان وحماية جميع مكونات المجتمع.



وشملت الزيارة سجن صيدنايا شمال دمشق، أحد أبرز رموز الاعتقال والتعذيب في عهد النظام البائد، حيث جال الوزير الإسباني في مرافقه، برفقة عناصر من الدفاع المدني السوري، في محطة أبرزت أهمية ملف الضحايا والعدالة الانتقالية في المرحلة الجديدة.



وفي اليوم ذاته، أشرف ألباريس على رفع العلم الإسباني في مقر سفارة بلاده بدمشق للمرة الأولى منذ عام 2012، إيذاناً باستعادة حضور دبلوماسي أكثر فاعلية.

المفقودون وإزالة الألغام.. فرص للتعاون

بعد أن حضرت قضية المعتقلين والانتهاكات في زيارة ألباريس إلى صيدنايا، تبرز إمكانية ترجمة هذا الاهتمام إلى تعاون عملي في كشف مصير المفقودين، وهو أحد المجالات التي ترى نشواتي أن إسبانيا تمتلك خبرات فيه، يمكن أن تستفيد منها سوريا.



وأوضحت أن مدريد تستطيع المساهمة في هذا الملف من خلال تقنيات الطب الشرعي وتحليل الحمض النووي، وإرسال فرق متخصصة وتدريب الكوادر السورية على تحديد هويات الضحايا.



وشددت على ضرورة ألا تطغى الاعتبارات الاقتصادية على قضية المفقودين، الذين يتجاوز عددهم مئة ألف شخص وفق تقديرها، وقالت: “هذه القضية أساسية بالنسبة إلى السكان، ولجبر الضرر والقدرة على المضي قدماً”.



كما أشارت إلى إمكانية الاستفادة من الخبرات والتقنيات الإسبانية في إزالة الألغام، التي لا تزال تهدد المدنيين، ولا سيما الأطفال، مؤكدة أن التعاون في هذا المجال يمكن أن يسهم في الحد من الخسائر البشرية الناجمة عن مخلفات الحرب.



وتندرج هذه المجالات ضمن المقترحات التي طرحتها نشواتي، ولم يُعلن عن اتفاقات ثنائية لتنفيذها.

من الإغاثة إلى مشاريع التعافي

ورافق التقارب الدبلوماسي اهتمام بتوسيع التعاون التنموي، إذ أعلن ألباريس خلال زيارته دمشق في كانون الثاني 2025 تخصيص ستة ملايين يورو مساعدات إنسانية لسوريا، بينما زار مدير الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية «AECID» أنطون ليس دمشق في شباط من العام نفسه لبحث الاحتياجات والأولويات.

ووفق وزارة الخارجية الإسبانية، تجاوزت مساهمات مدريد في الاستجابة للأزمة الإنسانية في سوريا ودعم اللاجئين مئة مليون يورو منذ عام 2012.



وامتدت المباحثات إلى القطاع الزراعي، حيث ناقش الجانبان في أيار 2026 تطوير زراعة الزيتون وإنتاجه وتسويقه، وتبادل الخبرات، وإمكانية إنشاء مركز بحثي مشترك، إلى جانب بحث استعادة مشاركة سوريا في المجلس الدولي للزيتون.



وفي الثالث من تشرين الثاني الجاري، بحث مدير التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين قتيبة قادش مع مسؤولين إسبان في مدريد فرص التعاون في إعادة تأهيل البنية التحتية وقطاعات الصحة والمياه، ودعم التعافي الاقتصادي وتعزيز القدرات المؤسسية.



ولا تزال بعض هذه المبادرات قيد الدراسة، بانتظار استكمال الترتيبات اللازمة لتحويلها إلى مشاريع قابلة للتنفيذ.

المجتمع المدني والثقافة في مسار التقارب

وتؤكد نشواتي أن التعاون الإسباني مع سوريا ينبغي ألا يقتصر على المؤسسات الحكومية، بل يشمل أيضاً منظمات المجتمع المدني العاملة في العدالة الانتقالية وكشف مصير المفقودين، ومنها رابطة عائلات من أجل الحرية والمبادرات المرتبطة بأرشيف قيصر.



وشددت على أهمية دعم مشاركة النساء في هذه الجهود، بالنظر إلى الدور الذي أدّينه في الدفاع عن حقوق الضحايا وترميم النسيج الاجتماعي، معتبرة أن استدامة التعافي تتطلب الحفاظ على هذا الدور وتوسيعه.



وفي الجانب الثقافي، شكّل احتفال اليوم الوطني الإسباني بدار الأوبرا في دمشق، بمشاركة موسيقيين سوريين وإسبان في عرض للفلامنكو، إحدى صور استعادة التواصل بين المجتمعين.



وأكد السفير الإسباني لـ سانا، أن مشاركة ثقافة بلاده مع السوريين تحمل أهمية خاصة، قائلاً: “الثقافة إحدى الركائز الأساسية للعلاقات الدولية”.



وتتفق نشواتي مع هذه الرؤية، مشيرة إلى أن الروابط التاريخية والمتوسطية والشعور بالتقارب بين الشعبين توفر أساساً لتطوير العلاقات خارج الأطر الرسمية.

مرحلة جديدة واختبار النتائج

وبين زيارة ألباريس إلى سجن صيدنايا مطلع عام 2025، وعودة التمثيل الإسباني إلى مستوى السفير في تشرين الثاني 2026، انتقلت العلاقات بين دمشق ومدريد من استعادة التواصل الدبلوماسي إلى بحث شراكات تشمل التنمية وإعادة الإعمار ومعالجة آثار الحرب.



وبعد أربعة عشر عاماً من الفتور، يبقى التحدي أمام سوريا وإسبانيا تحويل التقارب السياسي إلى تعاون مستدام يلامس احتياجات السوريين، ويدعم جهود التعافي، ويؤسس لعلاقات أكثر استقراراً بين البلدين.