التعليم العالي تعلن مفاضلة النقل والتحويل إلى الجامعات الخاصة المأجورة

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم، مفاضلة النقل (التحويل المماثل ــ تغيير القيد) من الجامعات السورية (الحكومية ــ الخاصة) إلى الجامعات الخاصة السورية (المأجورة).

وتضمن إعلان الوزارة الذي تلقت سانا نسخة منه أحكام وشروط التقدم إلى المفاضلة، مبينة أنه يمكن التسجيل من خلال الرابط ، وذلك اعتباراً من اليوم وحتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الأربعاء الواقع في 24/12/2025.

وأشارت الوزارة إلى أن الطالب يستكمل الأوراق المطلوبة للتسجيل النهائي بعد إعلان نتائج أسماء المقبولين بالمفاضلة، لافتة إلى أنه يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل والمعلومات من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي ومنصاتها على فيسبوك وتلغرام.

وتهدف هذه المفاضلة إلى إتاحة الفرصة للطلاب الذين يرغبون في الانتقال إلى الجامعات الخاصة المأجورة، سواء لأسباب أكاديمية أو لتحسين بيئة الدراسة، بما يتناسب مع احتياجاتهم المستقبلية وتطلعاتهم المهنية، وتقديم خيارات تعليمية مرنة تتوافق مع تطور مسيرتهم الجامعية.