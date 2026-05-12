بدء الامتحانات النهائية للصفوف الانتقالية في مختلف المحافظات

دمشق-سانا
بدأت صباح اليوم الثلاثاء الامتحانات النهائية للصفوف الانتقالية لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2025-2026، والتي تستمر حتى الـ 21 من أيار الجاري.
وأوضح مدير التعليم في وزارة التربية والتعليم محمد سائد قدور في تصريح لـ سانا، أنه تقدم للامتحانات نحو 4496475 طالباً وطالبة في 19515 مدرسة بمختلف المحافظات، وتشمل الامتحانات مختلف مراحل التعليم الأساسي والثانوي الشرعي والمهني الانتقالية، وسط متابعة من الوزارة ومديرياتها في المحافظات لضمان سير العملية الامتحانية بانتظام، وتأمين الأجواء المناسبة للطلاب داخل المدارس.
امتحانات الشهادات العامة الشهر القادم
وبين قدور أن الوزارة استكملت خلال الفترة الماضية جميع التحضيرات اللوجستية والإدارية المتعلقة بالامتحانات، بما في ذلك تجهيز القاعات الصفية، وتوزيع الكوادر التعليمية والإدارية، وتأمين المستلزمات اللازمة للمراكز الامتحانية، إضافة إلى التأكيد على الالتزام بالتعليمات الامتحانية، وتحقيق العدالة بين الطلبة.
وتأتي هذه الامتحانات في إطار استكمال متطلبات العام الدراسي، تمهيداً لبدء امتحانات الشهادات العامة في حزيران القادم.
وحددت وزارة التربية والتعليم في الـ 7 من نيسان الماضي، موعد امتحان الفصل الدراسي الثاني للصفوف الانتقالية في كل المراحل التعليمية للعام الدراسي الحالي 2025-2026 يوم الثلاثاء الـ 12 من أيار الجاري، وتنتهي يوم الخميس الـ21 من الشهر نفسه.