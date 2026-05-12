بدء الامتحانات النهائية للصفوف الانتقالية في مختلف المحافظات

دمشق-سانا‏

بدأت صباح اليوم الثلاثاء الامتحانات النهائية للصفوف الانتقالية ‏لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للفصل الدراسي الثاني من العام ‏الدراسي 2025-2026، والتي تستمر حتى الـ 21 من أيار الجاري.‏

وأوضح مدير التعليم في وزارة التربية والتعليم محمد سائد قدور في ‏تصريح لـ سانا، أنه تقدم للامتحانات نحو 4496475 طالباً وطالبة في ‌‏19515 مدرسة بمختلف المحافظات، وتشمل الامتحانات مختلف مراحل ‏التعليم الأساسي والثانوي الشرعي والمهني الانتقالية، وسط متابعة من ‏الوزارة ومديرياتها في المحافظات لضمان سير العملية الامتحانية ‏بانتظام، وتأمين الأجواء المناسبة للطلاب داخل المدارس.‏

امتحانات الشهادات العامة الشهر القادم

وبين قدور أن الوزارة استكملت خلال الفترة الماضية جميع التحضيرات ‏اللوجستية والإدارية المتعلقة بالامتحانات، بما في ذلك تجهيز القاعات ‏الصفية، وتوزيع الكوادر التعليمية والإدارية، وتأمين المستلزمات ‏اللازمة للمراكز الامتحانية، إضافة إلى التأكيد على الالتزام بالتعليمات ‏الامتحانية، وتحقيق العدالة بين الطلبة.‏

وتأتي هذه الامتحانات في إطار استكمال متطلبات العام الدراسي، تمهيداً ‏لبدء امتحانات الشهادات العامة في حزيران القادم.‏

وحددت وزارة التربية والتعليم في الـ 7 من نيسان الماضي، موعد ‏امتحان الفصل الدراسي الثاني للصفوف الانتقالية في كل المراحل ‏التعليمية للعام الدراسي الحالي 2025-2026 يوم الثلاثاء الـ 12 من أيار ‏الجاري، وتنتهي يوم الخميس الـ21 من الشهر نفسه.‏