يوم ريادي متنوع في حاضنة تقانة المعلومات والاتصالات بجامعة حمص

حمص-سانا

نظّمت حاضنة تقانة المعلومات والاتصالات في جامعة حمص اليوم الثلاثاء، يوماً ريادياً متنوعاً تضمن إطلاق النسخة التجريبية للموقع الإلكتروني للحاضنة، ومحاضرة بعنوان “تطوير الشركات في عصر الذكاء الاصطناعي”، إضافة إلى جلسة تقييم وتوجيه لخمسة مشاريع تقنية ريادية، وذلك بحضور عدد من الأكاديميين وممثلي الفعاليات الاقتصادية والمنظمات المهتمة.

واستعرض رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية الدكتور سنان حتاحت خلال محاضرته، السياق العالمي للثورة الرقمية المتسارعة وتطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، مبيناً أن هذه التقنيات أصبحت متاحة لمختلف شرائح المجتمع بعد أن شهدت نمواً متسارعاً خلال السنوات الأخيرة.

وأشار حتاحت إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي وأبرزها التعلم الآلي والتعلم العميق ومعالجة اللغة الطبيعية ورؤية الحاسوب، لافتا إلى تأثيرها المباشر في تطوير نماذج الأعمال وتعزيز تنافسية الشركات.

وتطرق إلى عوامل نجاح استخدام الذكاء الاصطناعي في بيئات العمل، والتي تشمل أتمتة العمليات بكفاءة، وفتح أسواق وفرص جديدة، وتطوير الكفاءات البشرية، وتعزيز إدارة الأمن السيبراني، إلى جانب استعراض التحديات الأخلاقية والقانونية المرتبطة باستخدام هذه التقنيات، ولا سيما قضايا الانحياز والشفافية.

وأوضحت مديرة حاضنة تقانة المعلومات والاتصالات في جامعة حمص المهندسة هالة جحجاح، في تصريح لمراسل سانا، أن الفعالية تضمنت جلسة توجيه وإرشاد وتشبيك لخمسة مشاريع ريادية مع الجهات والقطاعات المهتمة، بهدف دعم أصحاب المشاريع وتمكينهم من تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتطبيق والاستثمار.

وأشارت جحجاح إلى أنه تمت الاستفادة من حضور عدد من المنظمات الطبية نظراً لوجود مشروعين في المجال الصحي، أحدهما يتعلق بيد اصطناعية ذكية والآخر بخدمات الرعاية الصحية للمكفوفين، حيث تم العمل على ربط أصحاب هذين المشروعين بالجهات المعنية، لدعمهما وتطويرهما.

ولفتت إلى أن المشاريع الثلاثة الأخرى تتعلق بمجالات النقل بين المحافظات والتجارة والتعليم الافتراضي في الكليات الهندسية، مؤكدةً أن الهدف يتمثل في ردم الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، ومساعدة الطلاب على تطوير مشاريعهم عبر التشبيك مع الجهات الداعمة والمستثمرين، بما يسهم في خلق نواة لشركات تقنية ناشئة على مستوى سوريا.

بدوره، أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة حمص الدكتور محمد بشار السباعي في تصريح مماثل، أهمية المحاضرة في تسليط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في تمكين رواد الأعمال والتجار ورجال الأعمال، بما ينعكس إيجاباً على واقع الاقتصاد السوري.

وأشار السباعي إلى أهمية التنسيق بين غرفة التجارة والجمعية العلمية السورية للمعلوماتية وحاضنة تقانة المعلومات والاتصالات بهدف صقل مهارات التجار ورجال الأعمال، ورفع كفاءة الأداء ومواكبة التحولات التقنية الحديثة بما يدعم تطور النشاط الاقتصادي.

وحضر الفعالية رئيس جامعة حمص الدكتور طارق حسام الدين، والمدير التنفيذي والمؤسس لمنظمة “يداً بيد للإغاثة والتنمية” فادي سحلول، ورئيس منظمة “ميد غلوبال” الدكتور زاهر سحلول، ومدير مركز الأطراف الصناعية في حمص رائد المصري.

يُذكر أن حاضنة تقانة المعلومات والاتصالات تُعد أحد مشاريع الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية، وتهدف إلى دعم تأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع تقانة المعلومات والاتصالات، وتشجيع تطوير المنتجات الابتكارية ذات القيمة المضافة، بما يسهم في تعزيز هذا القطاع ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية في سوريا.