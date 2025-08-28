مباحثات سورية سعودية لتعزيز التعاون في مجالات التعليم والاتصالات والتجارة

دمشق-سانا

عقد وفد حكومي سوري اليوم جلسة مباحثات مع وفد سعودي في مبنى هيئة الاستثمار السورية، لمناقشة الفرص الاستثمارية والتعاون المستقبلي في قطاعات التعليم والاتصالات والتجارة.

وحضر الجلسة من الجانب السوري وزراء المالية والاقتصاد والصناعة والتربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي والاتصالات وتقانة المعلومات ومدير عام هيئة الاستثمار السورية، ومن الجانب السعودي مساعد وزير الاستثمار السعودي عبد الله الدبيخي ورئيس مجلس الأعمال السوري السعودي محمد أبو نيان وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين.

وناقش الجانبان آفاق تحسين وتطوير إيصال الخدمات التعليمية لطلاب التعليم الأساسي والثانوي والجامعي، عبر منصات تعليم الكترونية واحترافية من خلال مشروع طرحه الوفد السعودي.

كما تمت خلال الجلسة مناقشة آليات تحسين المحتوى التقني والرقمي المقدم للطالب السوري، والذي يتيح التعليم للطلاب غير المستفيدين من فرص التعليم.

وتضمنت الجلسة تقديم عرض للخارطة الاستثمارية في سوريا، والقطاعات الرئيسية للمشاريع المطروحة للاستثمار والفرص الاستثمارية.

وكان وصل أمس إلى مطار دمشق الدولي وفد سعودي يضم عدداً من رجال الأعمال والمستثمرين، لبحث آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين.