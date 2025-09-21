أكثر من 4 ملايين طالب وطالبة يبدؤون عامهم الدراسي الجديد في سوريا

NSR 8167 أكثر من 4 ملايين طالب وطالبة يبدؤون عامهم الدراسي الجديد في سوريا

دمشق-سانا

توجه صباح اليوم أكثر من 4 ملايين طالب وطالبة من مختلف المراحل التعليمية إلى مدارسهم مع بدء العام الدراسي 2025-2026 في سوريا، موزعين على ما يقارب 12 ألف مدرسة بمختلف المحافظات.

وأوضح المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم لمراسلة سانا أن العدد الإجمالي للطلاب وصل إلى 4 ملايين و200 ألف طالب وطالبة من مختلف المراحل التعليمية، بينما بلغ عدد المدارس الموضوعة بالخدمة 12 ألف مدرسة.

ولفت المكتب إلى أن مديريات التربية والتعليم في المحافظات أنهت استعداداتها لاستقبال الطلاب، من خلال إنجاز أعمال الصيانة العامة في المدارس، وشملت المقاعد الصفية، ومناهل الشرب، والمرافق الصحية، إضافة إلى تنفيذ حملات تعقيم شاملة لضمان بيئة مدرسية صحية وآمنة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الوزارة على تأمين مستلزمات العملية التعليمية، ومتابعة انطلاقة العام الدراسي بسلاسة وانتظام، بالتعاون مع الكوادر التعليمية والإدارية في المحافظات كافة.

