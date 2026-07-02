إخماد حريقين في بلدتي تل قرطل والشريعة بريف حماة ومنع امتدادهما إلى الأراضي المجاورة

حماة-سانا

أخمدت فرق الإطفاء في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة حماة بالتعاون مع الأهالي، حريقين اندلعا في بلدتي تل قرطل والشريعة بريف المحافظة.

وذكرت محافظة حماة في قناتها على التلغرام اليوم الخميس، أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على حريق زراعي في تل قرطل، ومنعت امتداده إلى الأراضي الزراعية المجاورة قبل استكمال أعمال التبريد في الموقع.

كما أخمدت حريقاً اندلع بالقرب من المنازل والأراضي الزراعية في بلدة الشريعة بمنطقة سهل الغاب في ريف المحافظة، بعد استجابة سريعة حالت دون امتداد النيران إلى المناطق السكنية والمحاصيل الزراعية.

وأكدت المديرية استمرار جاهزيتها للاستجابة السريعة لمختلف البلاغات واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار الحرائق حفاظاً على المحاصيل الزراعية والممتلكات العامة والخاصة.

وكانت فرق الإطفاء في الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب أخمدت أمس حريقاً اندلع بالقرب من منازل المدنيين في قرية الأشرفية.