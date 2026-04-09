وزارة النقل تعلن دليل الوثائق المطلوبة لمعاملات المركبات الصادرة عن مديريات النقل

دمشق-سانا

أعلنت وزارة النقل السورية عن دليل الوثائق المطلوبة لإتمام معاملات المركبات الصادرة عن مديريات النقل في جميع المحافظات، وذلك في إطار تنظيم الإجراءات وتسهيل إنجاز المعاملات للمواطنين.

وأوضحت الوزارة، عبر قناتها على التلغرام، اليوم الخميس، أن الدليل يشمل معاملات الإدخال الجديد، وتجديد رخصة سير مركبة تجربة، وفراغ مركبة تجربة، ومعاملات المركبات المحجوزة، وحالات فقدان رخصة السير.

وأشارت الوزارة إلى المستندات الأساسية التي يجب تقديمها للمعاملات المذكورة، كشهادة الوصل الجمركي، وشهادة الفحص الفني، ووثيقة التأمين الإلزامي ساري المفعول، وبطاقة الهوية الشخصية لمالك المركبة أو الوكيل القانوني، والإقرارات أو المحاضر المطلوبة حسب نوع المعاملة.

ودعت الوزارة المواطنين إلى الاطلاع على الصور المرفقة في البيان لمعرفة التفاصيل الكاملة للوثائق المطلوبة لكل معاملة، والالتزام بها لتسريع إنجاز معاملاتهم.

ويأتي الدليل في سياق متابعة مديريات النقل تنفيذ خدماتها الحيوية للمواطنين، بهدف تبسيط الإجراءات وتخفيف الازدحام وتسريع العمل أمام المراجعين، ونفذت الوزارة وفق بياناتها الصادرة في شهر آذار الماضي تحديثات تقنية في مديريات نقل دمشق وريفها واللاذقية ودير الزور وحلب، ضمن خطة لتطوير البنية الرقمية للمديريات، بما يزيد سرعة إنجاز المعاملات.