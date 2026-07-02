خمس ناقلات نفط سعودية تغادر مضيق هرمز محمّلة بنحو 10 ملايين ‏برميل

الرياض-سانا‏

غادرت خمس ناقلات عملاقة على الأقل، محملة ب 10 ملايين برميل من النفط ‏السعودي مضيق هرمز.‏

ونقلت رويترز عن مصادر تجارية وبيانات شحن اليوم الخميس، قولها: إن ‏خمس ناقلات عملاقة على الأقل، تحمل ما مجموعه 10 ملايين برميل من ‏النفط السعودي الذي تم تحميله من رأس تنورة، غادرت مضيق هرمز، في ‏الوقت الذي تحولت فيه شركة أرامكو السعودية إلى نظام تسعير الشحنات ‏الفورية لتسريع المبيعات في آسيا.‏

وبحسب المصادر، فقد عرضت السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، ‏النفط الخام على عملائها الآسيويين على أساس الأسعار الفورية لجذب ‏الطلب مع اشتداد المنافسة بين الموردين.‏

وكانت شركة أرامكو استأنفت عمليات التحميل من رأس تنورة، أكبر ميناء ‏نفطي في العالم، في 26 حزيران الماضي، بعد توقف دام قرابة أربعة أشهر. ‏

يشار إلى أن أسعار البيع الرسمية التي تحددها أرامكو، تعد مرجعاً رئيسياً ‏لعقود توريد غاز البترول المسال من الشرق الأوسط إلى منطقة آسيا ‏والمحيط الهادئ.‏