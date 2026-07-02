خمس ناقلات نفط سعودية تغادر مضيق هرمز محمّلة بنحو 10 ملايين ‏برميل

الرياض-سانا
غادرت خمس ناقلات عملاقة على الأقل، محملة ب 10 ملايين برميل من النفط السعودي مضيق هرمز.
ونقلت رويترز عن مصادر تجارية وبيانات شحن اليوم الخميس، قولها: إن خمس ناقلات عملاقة على الأقل، تحمل ما مجموعه 10 ملايين برميل من النفط السعودي الذي تم تحميله من رأس تنورة، غادرت مضيق هرمز، في الوقت الذي تحولت فيه شركة أرامكو السعودية إلى نظام تسعير الشحنات الفورية لتسريع المبيعات في آسيا.
وبحسب المصادر، فقد عرضت السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، النفط الخام على عملائها الآسيويين على أساس الأسعار الفورية لجذب الطلب مع اشتداد المنافسة بين الموردين.
وكانت شركة أرامكو استأنفت عمليات التحميل من رأس تنورة، أكبر ميناء نفطي في العالم، في 26 حزيران الماضي، بعد توقف دام قرابة أربعة أشهر.
يشار إلى أن أسعار البيع الرسمية التي تحددها أرامكو، تعد مرجعاً رئيسياً لعقود توريد غاز البترول المسال من الشرق الأوسط إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ.