وزير التربية: الانتهاء من إعداد التعليمات التنفيذية لمرسوم الزيادة النوعية للكوادر التربوية

دمشق – سانا

أكد وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو، الانتهاء من إعداد التعليمات التنفيذية الخاصة بالمرسوم رقم /68/ لعام 2026، المتضمن تفاصيل الزيادة النوعية لرواتب الكوادر التربوية في الوزارة.

وقال الوزير تركو في تصريح له اليوم الثلاثاء: “إن وزارة التربية والتعليم أنهت بالتعاون مع وزارة المالية إعداد التعليمات التنفيذية الخاصة بالمرسوم رقم /68/ لعام 2026، المتضمن تفاصيل الزيادة النوعية لرواتب الكوادر التربوية في الوزارة”.

وأضاف: “إن هذا الإجراء يعد خطوة مهمة لتحسين الواقع المعيشي للمعلمين، كما يُسهم في توحيد الرواتب بين الكوادر التربوية في مختلف المحافظات، بما يعزز العدالة الوظيفية، ويكرّس مبدأ المساواة والإنصاف بين جميع أبناء الأسرة التربوية”.

وكان الرئيس أحمد الشرع أصدر في العشرين من آذار الماضي، المرسوم رقم /68/ لعام 2026 القاضي بتطبيق لائحة زيادة نوعية على رواتب وأجور العاملين في عدد من الجهات العامة (وزارة الصحة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الأوقاف، ومصرف سوريا المركزي، والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، والجهاز المركزي للرقابة المالية، وهيئة الطاقة الذرية)، متضمنة علاوة الترفيع المستحقة بموجب القانون رقم 50 لعام 2004.