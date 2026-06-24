وزير التعليم العالي: تخريج دفعة من فروع جامعة غازي عنتاب بداية لمرحلة الاستقرار الأكاديمي ‏

دمشق-سانا‏

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي أن تخريج دفعة من كليات فروع جامعة غازي عنتاب في الشمال ‏السوري يمثل نهاية مرحلة استثنائية في تاريخ التعليم العالي، وبداية مرحلة جديدة عنوانها الاستقرار والاعتراف الأكاديمي ‏والانخراط الفاعل في مسيرة بناء سوريا الجديدة.‏

وقال الوزير الحلبي، في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، اليوم الأربعاء، بمناسبة تخرج الطلاب وإنجازهم هذه ‏المرحلة المهمة من مسيرتهم العلمية: إن القرار الصادر عن مجلس التعليم العالي باعتماد وتصديق شهادات خريجي هذه ‏الفروع رسمياً، وإتاحة تصديقها عبر جامعة حلب مباشرة دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة أو تحمل أعباء السفر، يأتي ‏انطلاقاً من حرص الوزارة على حفظ حقوق الطلبة والخريجين، وتقديراً للظروف التي مروا بها خلال السنوات الماضية.‏

وأشاد الوزير الحلبي بالدور الذي أدته هذه الكليات في استمرار العملية التعليمية خلال سنوات الثورة السورية، وإسهامها في ‏تخريج آلاف الكفاءات العلمية التي سيكون لها دور فاعل في خدمة الوطن، والمشاركة في مرحلة التنمية وإعادة البناء.‏

وكانت الكليات التابعة لجامعة غازي عنتاب التركية في مدينة الباب بريف حلب الشمالي، شهدت اليوم تخريج عشرات ‏الطلاب من مختلف الاختصاصات، خلال حفل حضره مسؤولون سوريون ‏وأتراك وأهالي الخريجين.‏

يذكر أن مجلس التعليم العالي أقرّ، في جلسته الخامسة لهذا العام،‏ ‏اعتماد وتصديق الشهادات ‏الممنوحة لخريجي فروع ‏الجامعات التركية في الشمال السوري بما فيها جامعة غازي عنتاب.‏