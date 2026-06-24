وزير التعليم العالي: تخريج دفعة من فروع جامعة غازي عنتاب بداية لمرحلة الاستقرار الأكاديمي ‏

دمشق-سانا
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي أن تخريج دفعة من كليات فروع جامعة غازي عنتاب في الشمال السوري يمثل نهاية مرحلة استثنائية في تاريخ التعليم العالي، وبداية مرحلة جديدة عنوانها الاستقرار والاعتراف الأكاديمي والانخراط الفاعل في مسيرة بناء سوريا الجديدة.
وقال الوزير الحلبي، في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، اليوم الأربعاء، بمناسبة تخرج الطلاب وإنجازهم هذه المرحلة المهمة من مسيرتهم العلمية: إن القرار الصادر عن مجلس التعليم العالي باعتماد وتصديق شهادات خريجي هذه الفروع رسمياً، وإتاحة تصديقها عبر جامعة حلب مباشرة دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة أو تحمل أعباء السفر، يأتي انطلاقاً من حرص الوزارة على حفظ حقوق الطلبة والخريجين، وتقديراً للظروف التي مروا بها خلال السنوات الماضية.
وأشاد الوزير الحلبي بالدور الذي أدته هذه الكليات في استمرار العملية التعليمية خلال سنوات الثورة السورية، وإسهامها في تخريج آلاف الكفاءات العلمية التي سيكون لها دور فاعل في خدمة الوطن، والمشاركة في مرحلة التنمية وإعادة البناء.
وكانت الكليات التابعة لجامعة غازي عنتاب التركية في مدينة الباب بريف حلب الشمالي، شهدت اليوم تخريج عشرات الطلاب من مختلف الاختصاصات، خلال حفل حضره مسؤولون سوريون وأتراك وأهالي الخريجين.
يذكر أن مجلس التعليم العالي أقرّ، في جلسته الخامسة لهذا العام، اعتماد وتصديق الشهادات الممنوحة لخريجي فروع الجامعات التركية في الشمال السوري بما فيها جامعة غازي عنتاب.