تأهيل ثلاثة مراكز صحية بريف السويداء الغربي

photo 1 2026 06 26 09 57 24 تأهيل ثلاثة مراكز صحية بريف السويداء الغربي

السويداء-سانا‏

تسلّمت محافظة السويداء ثلاثة مراكز صحية بعد الانتهاء من تأهيلها في ‏بلدات الدور والثعلة والمزرعة بريف المحافظة الغربي، وذلك ضمن خطة ‏لرفع جاهزية القطاع الصحي بالمحافظة.‏

photo 4 2026 06 26 09 57 24 تأهيل ثلاثة مراكز صحية بريف السويداء الغربي

وأوضحت محافظة السويداء عبر قناتها على تلغرام مساء أمس، أن إعادة ‏تأهيل المراكز الصحية الثلاثة يسهم في تأمين بيئة صحية متكاملة لتقديم ‏الخدمات للأهالي وتعزيز عودتهم لقراهم.‏

يذكر أن إعادة تأهيل هذه المراكز جرى بدعم من منظمة “اليونيسف” ‏وبإشراف المحافظة، حيث التقى محافظ السويداء مصطفى البكور مع ممثلي ‏المنظمة في شباط الماضي، وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون ‏المشترك في عدد من المشاريع التنموية والإنسانية الأساسية، منها ما كان تم ‏الاتفاق عليه سابقاً وجاري العمل على استكمال مراحل إنجازه، ومنها ‏مشاريع جديدة في إطار استمرار الجهود المشتركة لتحسين الواقع الخدمي ‏في السويداء.‏

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