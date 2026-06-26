تأهيل ثلاثة مراكز صحية بريف السويداء الغربي

السويداء-سانا
تسلّمت محافظة السويداء ثلاثة مراكز صحية بعد الانتهاء من تأهيلها في بلدات الدور والثعلة والمزرعة بريف المحافظة الغربي، وذلك ضمن خطة لرفع جاهزية القطاع الصحي بالمحافظة.
وأوضحت محافظة السويداء عبر قناتها على تلغرام مساء أمس، أن إعادة تأهيل المراكز الصحية الثلاثة يسهم في تأمين بيئة صحية متكاملة لتقديم الخدمات للأهالي وتعزيز عودتهم لقراهم.
يذكر أن إعادة تأهيل هذه المراكز جرى بدعم من منظمة “اليونيسف” وبإشراف المحافظة، حيث التقى محافظ السويداء مصطفى البكور مع ممثلي المنظمة في شباط الماضي، وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من المشاريع التنموية والإنسانية الأساسية، منها ما كان تم الاتفاق عليه سابقاً وجاري العمل على استكمال مراحل إنجازه، ومنها مشاريع جديدة في إطار استمرار الجهود المشتركة لتحسين الواقع الخدمي في السويداء.