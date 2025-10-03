التعليم العالي: مفاضلة الشهادات القديمة لن تؤثر على مقاعد الطلاب الجدد بالجامعات السورية

دمشق-سانا

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم، أن إطلاق مفاضلة الشهادات القديمة في الجامعات الحكومية السورية لن يؤثر إطلاقاً على المقاعد الدراسية لعام 2025؛ لأن نسبة الشهادات القديمة محددة ومخصصة بشكل مستقل ضمن خطة القبول الجامعي، وهي منفصلة تماماً عن المقاعد المخصصة لشهادة عام 2025 في المفاضلة العامة.

وأوضح معاون وزير التعليم العالي لشؤون الطلاب عبد الحميد الخالد في تصريح اليوم، أن مقاعد عام 2025 تبقى محمية وكاملة للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية لهذا العام، دون أي انتقاص أو مشاركة من مقاعد الشهادات القديمة مع مقاعد عام 2025، حيث جرى توزيع المقاعد بما يضمن العدالة والوضوح، ويحقق تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

ولفت الخالد إلى أن هذه الآلية تأتي في إطار تنظيم دقيق وعادل لسياسة القبول الجامعي، وبما يضمن الحقوق الكاملة لكل شريحة من الطلاب بحسب سنة الشهادة التي يحملونها.

وكانت الوزارة أعلنت الأربعاء الماضي عن مفاضلة الشهادات الثانوية القديمة للطلاب السوريين ومن في حكمهم من حملة الشهادات الثانوية العامة السورية وغير السورية الحاصلين عليها منذ عام (2011 ولغاية عام 2024)، وذلك للقبول وفق نظام التعليم “الموازي فقط” في الجامعات الحكومية السورية والمعاهد التقانية التابعة للمجلس الأعلى للتعليم التقاني للعام الدراسي 2025-2026.