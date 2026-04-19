وزارة التعليم التعليم العالي تعلن عن منح دراسية في الهند

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إمكانية تقدم الطلاب إلى المنح الدراسية المخصصة من قبل المنظمة الأفريقية للتنمية الريفية /AARDO/ في الهند بالتعاون مع جامعة كريست للعام الدراسي 2027/2026.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الأحد، أن المنح متاحة للمراحل الدراسية (الإجازة – ماجستير – دكتوراه) وتوافر اختصاصات (الإدارة ـ القانون ـ العلوم الاجتماعية ـ العلوم الإنسانية)، علماً أن المنحة تغطي الرسوم الدراسية وتذكرة طيران ذهاباً وإياباً على الدرجة السياحية.

ولفتت الوزارة إلى أنه يمكن للراغبين بالاستفادة من المنح المذكورة، التسجيل والاطلاع على شروط التسجيل والتعليمات ومعايير الأهلية المتوفرة عن طريق الموقع الالكتروني.

وأشارت إلى أن الموعد النهائي للتسجيل إلكترونياً هو 2026/4/30، مبينة أن القبول بالمنحة مرتبط حصراً بالجانب الهندي.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت في الـ 31 من شهر آذار الماضي، عن منح دراسية مقدمة من الحكومة الهندية للطلاب السوريين، للمرحلتين الجامعية الأولى والدراسات العليا للعام الدراسي 2027/2026.

