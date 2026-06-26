مقتل شخصين بغارة إسرائيلية وآخر بانفجار لغم في جنوب لبنان

بيروت-سانا
قتل ثلاثة أشخاص وأصيب اثنان آخران اليوم الجمعة، جراء اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وانفجار جسم من مخلفات الحرب في جنوب لبنان.
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية قوله: إن غارة شنها الاحتلال الإسرائيلي على سيارة في بلدة ميفدون بقضاء النبطية، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة آخر بجروح.
وفي مدينة صور، أدى انفجار جسم من مخلفات الحرب في بلدة المنصوري إلى مقتل شخص وإصابة آخر بجروح خطرة.
وفي السياق واصلت القوات الإسرائيلية اعتداءاتها على جنوب لبنان، ونفذت عمليات تجريف وإحراق للمنازل في بلدة مركبا بقضاء مرجعيون.
ورغم وقف إطلاق النار المعلن منذ الـ 17 من نيسان الماضي، يستمر القصف الإسرائيلي يومياً على مواقع في لبنان، ما يسفر عن قتلى وجرحى، حيث قتل ثلاثة أشخاص وأصيب آخر بجروح، أمس الخميس، جراء غارة إسرائيلية على جنوب لبنان.
وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت أمس الخميس أن الحصيلة التراكمية الإجمالية لضحايا الاعتداءات الإسرائيلية منذ الـ 2 من آذار الماضي و حتى الـ 25 من حزيران الجاري بلغت 4230 قتيلاً و12179 جريحاً.