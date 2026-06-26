مقتل شخصين بغارة إسرائيلية وآخر بانفجار لغم في جنوب لبنان

جنوب لبنان 2 مقتل شخصين بغارة إسرائيلية وآخر بانفجار لغم في جنوب لبنان

بيروت-سانا‏

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب اثنان آخران اليوم الجمعة، جراء اعتداءات ‏الاحتلال الإسرائيلي وانفجار جسم من مخلفات الحرب في جنوب لبنان.‏

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة ‏التابع لوزارة الصحة اللبنانية قوله: إن غارة شنها الاحتلال الإسرائيلي على ‏سيارة في بلدة ميفدون بقضاء النبطية، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة ‏آخر بجروح.‏

وفي مدينة صور، أدى انفجار جسم من مخلفات الحرب في بلدة المنصوري ‏إلى مقتل شخص وإصابة آخر بجروح خطرة.‏

وفي السياق واصلت القوات الإسرائيلية اعتداءاتها على جنوب لبنان، ونفذت ‏عمليات تجريف وإحراق للمنازل في بلدة مركبا بقضاء مرجعيون.‏

ورغم وقف إطلاق النار المعلن منذ الـ 17 من نيسان الماضي، يستمر ‏القصف الإسرائيلي يومياً على مواقع في لبنان، ‌‏ما يسفر عن قتلى وجرحى، ‏حيث قتل ثلاثة أشخاص وأصيب آخر بجروح، أمس الخميس، جراء غارة ‏إسرائيلية على جنوب لبنان.‏

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت أمس الخميس أن الحصيلة التراكمية ‏الإجمالية لضحايا الاعتداءات الإسرائيلية منذ الـ 2 من آذار الماضي و حتى ‏الـ 25 من حزيران الجاري بلغت 4230 قتيلاً و12179 جريحاً.‏

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